Último duelo entre River Plate e Palmeiras na Argentina terminou com atropelo; relembre
O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira e começa a decidir as quartas de final da Copa Libertadores, contra o River Plate. O primeiro jogo acontece no Estádio Monumental de Nuñez, na Argentina, a partir das 21h30 (de Brasília). As equipes voltam a se encontrar depois de quatro anos.
Em Buenos Aires, Palmeiras e River Plate se enfrentaram pela última vez em partida válida pela semifinal da Libertadores de 2020. Na ocasião, o time brasileiro atropelou o adversário pelo placar de 3 a 0, no Estádio Libertadores de América, com tentos de Rony, Luiz Adriano e Matias Viña.
Ainda com as arquibancadas vazias por conta da restrição do covid-19, o Verdão inaugurou o marcador aos 26 minutos da etapa inicial. Gabriel Menino recebeu belo passe de Patrick de Paula pela direita e cruzou rasteiro. Armani saiu errado e, na sobra, Rony teve tempo de ajeitar antes de bater. A bola desviou em De La Cruz e terminou nas redes.
O Palmeiras voltou atento para o segundo tempo e aumentou sua vantagem logo no primeiro minuto. Em jogada de contra-ataque, Luiz Adriano recebeu de Danilo, girou em cima de Rojas e arrancou até tocar entre as pernas do goleiro Armani.
Aos 14 minutos, Carrascal foi expulso por entrada dura em Gabriel Menino, que irritou os adversários com um domínio de letra. Na cobrança da falta, Gustavo Scarpa cruzou e Matias Viña cabeceou para marcar o terceiro do time brasileiro.
Já na grande final, o Palmeiras de Abel Ferreira superou o Santos, com gol de Breno Lopes na prorrogação, para conquistar o tão sonhado bicampeonato da Libertadores.
Palmeiras está invicto na Libertadores e quer afastar fantasma de mata-mata
O Palmeiras chega invicto às quartas de final da Libertadores, com sete vitórias e um empate. Recentemente, o Verdão foi eliminado na Copa do Brasil depois de perder os dois jogos para o Corinthians. Agora, a equipe de Abel Ferreira quer dar a volta por cima para seguir brigando pelo continental.