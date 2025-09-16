Transmissão ao vivo de Real Madrid x Olympique pela Champions: veja onde assistir
Real Madrid e Olympique de Marselha duelam na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, pela 1ª rodada da Champions League.
Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo SBT (TV aberta), TNT (TV por assinatura) e Max (streaming —sujeito às condições da plataforma).
O Real inicia a Champions em busca de recuperação. Na última temporada, os merengues ficaram fora das semifinais pela primeira vez em quatro anos, sendo eliminados pelo Arsenal. Com 15 conquistas, o elenco espanhol será comandado por Xabi Alonso.
O Marselha volta à competição após ausência. O time francês não jogava a Champions desde 2020/21, quando foi eliminado ainda na fase de grupos. Com um título conquistado, a equipe comandada por Roberto De Zerbi tenta surpreender os favoritos.
