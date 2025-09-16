Topo

Transmissão ao vivo de Real Madrid x Olympique pela Champions: veja onde assistir

Mbappé, do Real Madrid, comemora gol contra a Real Sociedad pelo Espanhol - REUTERS/Pankra Nieto
Mbappé, do Real Madrid, comemora gol contra a Real Sociedad pelo Espanhol Imagem: REUTERS/Pankra Nieto
Colaboração para o UOL, em São Paulo

16/09/2025 14h30

Real Madrid e Olympique de Marselha duelam na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, pela 1ª rodada da Champions League.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo SBT (TV aberta), TNT (TV por assinatura) e Max (streaming —sujeito às condições da plataforma).

O Real inicia a Champions em busca de recuperação. Na última temporada, os merengues ficaram fora das semifinais pela primeira vez em quatro anos, sendo eliminados pelo Arsenal. Com 15 conquistas, o elenco espanhol será comandado por Xabi Alonso.

O Marselha volta à competição após ausência. O time francês não jogava a Champions desde 2020/21, quando foi eliminado ainda na fase de grupos. Com um título conquistado, a equipe comandada por Roberto De Zerbi tenta surpreender os favoritos.

Real Madrid x Olympique de Marselha -- Liga dos Campeões

  • Data e hora: 16 de setembro, às 16h (de Brasília)
  • Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
  • Transmissão: SBT (TV aberta), TNT (TV por assinatura) e Max (streaming --sujeito às condições da plataforma)

