Transmissão ao vivo de Lanús x Fluminense pela Sul-Americana: veja onde assistir
Lanús e Fluminense duelam na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no La Fortaleza, em Lanús, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana 2025.
Onde assistir? SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmitem o jogo ao vivo.
O Fluminense avançou às quartas de final após superar o América de Cali. O Tricolor venceu as duas partidas na fase anterior e fechou a série com 4 a 1 no placar agregado.
O Lanús teve uma classificação mais apertada contra o Central Córdoba. O confronto argentino terminou empatado em 1 a 1, com cada equipe somando uma vitória, e a definição veio apenas nas cobranças de pênaltis, quando o Lanús levou a melhor.
Lanús x Fluminense -- Copa Sul-Americana
- Data e hora: 16 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
- Local: La Fortaleza, em Lanús (ARG)
- Transmissão: SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)