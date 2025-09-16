Topo

Transmissão ao vivo de Lanús x Fluminense pela Sul-Americana: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

16/09/2025 20h00

Lanús e Fluminense duelam na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no La Fortaleza, em Lanús, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana 2025.

Onde assistir? SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmitem o jogo ao vivo.

O Fluminense avançou às quartas de final após superar o América de Cali. O Tricolor venceu as duas partidas na fase anterior e fechou a série com 4 a 1 no placar agregado.

O Lanús teve uma classificação mais apertada contra o Central Córdoba. O confronto argentino terminou empatado em 1 a 1, com cada equipe somando uma vitória, e a definição veio apenas nas cobranças de pênaltis, quando o Lanús levou a melhor.

Lanús x Fluminense -- Copa Sul-Americana

  • Data e hora: 16 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: La Fortaleza, em Lanús (ARG)
  • Transmissão: SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

