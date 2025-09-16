Transmissão ao vivo de Juventus x Dortmund pela Champions: veja onde assistir
Juventus e Dortmund medem forças na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), na Juventus Arena, em Turim, pela 1ª rodada da Liga dos Campeões.
Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pela Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
A Juventus tenta melhorar sua campanha da temporada passada, quando foi apenas a 20ª colocada na fase de liga da Champions. A equipe de Turim foi eliminada na segunda fase da competição ao cair para o PSV.
O Dortmund avançou às quartas de final na temporada passada. Os alemães caíram diante do Barcelona após um 5 a 3 no agregado.
Juventus x Dortmund -- Liga dos Campeões
- Data e hora: 16 de setembro, às 16h (de Brasília)
- Local: Juventus Arena, em Turim (ITA)
- Transmissão: Max (streaming --de acordo com as condições da plataforma)