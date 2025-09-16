Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Juventus x Dortmund pela Champions: veja onde assistir

Igor Tudor comanda a Juventus - CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Igor Tudor comanda a Juventus Imagem: CHARLY TRIBALLEAU / AFP
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

16/09/2025 14h30

Juventus e Dortmund medem forças na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), na Juventus Arena, em Turim, pela 1ª rodada da Liga dos Campeões.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pela Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Relacionadas

Mbappé comanda vitória do Real que teve Militão como melhor brasileiro

De olho na Copa, brasileiros dizem 'não' e esfriam janela da Arábia Saudita

Dores santistas, trapalhada do Grêmio e força aérea do Fla recheiam rodada

A Juventus tenta melhorar sua campanha da temporada passada, quando foi apenas a 20ª colocada na fase de liga da Champions. A equipe de Turim foi eliminada na segunda fase da competição ao cair para o PSV.

O Dortmund avançou às quartas de final na temporada passada. Os alemães caíram diante do Barcelona após um 5 a 3 no agregado.

Juventus x Dortmund -- Liga dos Campeões

  • Data e hora: 16 de setembro, às 16h (de Brasília)
  • Local: Juventus Arena, em Turim (ITA)
  • Transmissão: Max (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Assistir Benfica x Qarabag pela Champions League: veja onde vai passar o jogo

Assistir Tottenham x Villarreal pela Champions: veja onde vai passar o jogo

Perto do fim! Gilbert Durinho indica prazo para aposentadoria do UFC

Transmissão ao vivo de Juventus x Dortmund pela Champions: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Real Madrid x Olympique pela Champions: veja onde assistir

Com treino tático, Palmeiras encerra preparação para pegar o River Plate; veja escalação

Paraguaio Alexis Duarte tem Gómez como exemplo e mira conquistas em apresentação no Santos

Esquiador de 25 anos da seleção italiana morre após acidente em treino no Chile

Ilia Topuria ironiza astro do boxe após comparação com Conor McGregor

Goleiro Rossi se vê em melhor fase da carreira no Flamengo

Jornal aponta prazo para Ruben Amorim evitar demissão no Manchester United