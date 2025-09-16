Topo

Tottenham bate Villarreal com falha feia de goleiro brasileiro na Champions

Luiz Júnior se atrapalhou ao cortar um cruzamento e acabou marcando gol contra - HENRY NICHOLLS / AFP
16/09/2025 17h59

O Tottenham iniciou a sua campanha na fase de liga da Champions com uma vitória de 1 a 0 sobre o Villarreal, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, na Inglaterra, nesta terça-feira.

O gol foi contra, em uma falha do goleiro brasileiro Luiz Júnior, ainda no 1º tempo do confronto.

Como foi o jogo

O Tottenham decidiu o confronto logo aos quatro minutos do primeiro tempo. Bergvall desceu pela direita e cruzou. O goleiro Luiz Júnior tentou agarrar, mas acabou mandando contra a própria meta, resultando em um gol contra bizarro em Londres.

Veja o lance

Situação na tabela

  • Tottenham: 5º lugar, com 3 pontos
  • Villarreal: 34º, com 0 ponto

