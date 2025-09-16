Tottenham bate Villarreal com falha feia de goleiro brasileiro na Champions

O Tottenham iniciou a sua campanha na fase de liga da Champions com uma vitória de 1 a 0 sobre o Villarreal, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, na Inglaterra, nesta terça-feira.

O gol foi contra, em uma falha do goleiro brasileiro Luiz Júnior, ainda no 1º tempo do confronto.

Como foi o jogo

O Tottenham decidiu o confronto logo aos quatro minutos do primeiro tempo. Bergvall desceu pela direita e cruzou. O goleiro Luiz Júnior tentou agarrar, mas acabou mandando contra a própria meta, resultando em um gol contra bizarro em Londres.

Veja o lance

𝗖'𝗘𝗦𝗧 𝗧𝗘𝗥𝗥𝗜𝗕𝗟𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗨𝗜 : Luiz Junior (24 ans) marque ce but contre son camp en 4 minutes pour son tout premier match en Ligue des Champions. 😰



(@FOXSportsArg) pic.twitter.com/gxgJQqK9hw -- Footballogue (@Footballogue) September 16, 2025

Situação na tabela