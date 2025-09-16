Topuria dobra a aposta e desafia Crawford e Canelo para eventual superluta de boxe

Na última semana, Ilia Topuria surpreendeu ao desafiar o astro do boxe Terence Crawford para uma eventual superluta nos ringues, projetando que o nocautearia caso os dois se enfrentassem. A declaração foi ironizada pelo pugilista americano, que ressaltou que o campeão peso-leve (70 kg) do UFC deveria estar bêbado quando se pronunciou sobre o assunto. Agora, 'El Matador' dobrou a aposta e não só reforçou o desafio para 'Bud', como também colocou Saúl 'Canelo' Álvarez em seu radar de opções na nobre arte.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Topuria cutucou Crawford por ter copiado sua música de entrada antes de enfrentar Canelo Álvarez - duelo que terminou com a vitória do boxeador americano, no último sábado (13). A cena de 'Bud' caminhando rumo ao ringue com a canção 'Canción del Mariachi', de Antonio Banderas e Los Lobos, que ficou famosa no filme 'Desperados', de 1995, logo viralizou na internet, especialmente por se tratar da mesma utilizada pelo georgiano radicado na Espanha em seus compromissos no UFC.

"Primeiro ele (Crawford) me chama de bêbado... Aí depois ele entra (para lutar contra o Canelo) com a minha música. Crawford, quando você quiser, eu te ensino como dançar aquele mariachi no ringue. E Canelo, eu guardo um round para você depois dele", provocou 'El Matador', em sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter).

Seguindo os passos de McGregor?

Cada vez mais a trajetória de Topuria se assemelha a de Conor McGregor. Campeão nas mesmas categorias de peso que o irlandês, 'El Matador' agora busca se testar em uma eventual superluta de boxe, assim como fez 'Notorious' em seu auge. Na época, em 2017, Conor usou seu valor de mercado para disputar um duelo para lá de midiático contra Floyd Mayweather. Para repetir a façanha, Ilia teria que convencer Dana White, que já o comparou ao lendário pugilista Muhammad Ali, a abrir uma exceção como fez para McGregor encarar 'Money'.

First he calls me drunk... then he walks out to MY song. Crawford, whenever you want, I'll teach you how to dance that mariachi in the ring. And Canelo, I'll save you a round after him.

- Ilia Topuria (@Topuriailia) September 14, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok