Tom Brady 'abandona' aposentadoria para torneio de flag com estrelas da NFL na Arábia Saudita

Fora dos gramados desde 2023, Tom Brady, ex-quarterback do New England Patriots e do Tampa Bay Buccaneers, irá competir novamente com a bola oval - ou quase isso. O comentarista da Fox anunciou nesta segunda-feira, antes dos jogos de segunda-feira da National Football League (NFL), que irá competir em um torneio de flag football com estrelas e ex-jogador da liga de futebol americano na Arábia Saudita, em março de 2026.

A competição, intitulada "Fanatics Flag Football Classic" - em referência à plataforma de produtos esportivos -, acontecerá na Kingdom Arena, na capital Riade. Ao todo, três equipes disputarão o torneio, que terá a presença, além do quarterback, de Saquon Barkley, CeeDee Lamb, Christian McCaffrey, Sauce Gardner, Myles Garrett, Brock Bowers, Maxx Crosby, Tyreek Hill, Odell Beckham Jr., e Rob Gronkowski. Outros nomes serão anunciados até março.

"Eu não poderia estar mais animado para voltar aos campos, competir ao lado de algumas das estrelas mais brilhantes e lendas icônicas do esporte, e oferecer aos fãs de todo o mundo um evento esportivo verdadeiramente único", afirmou o ex-jogador, sete vezes campeão do Super Bowl. As equipes serão comandadas por Pete Carroll, Sean Payton e Kyle Shanahan, treinadores do Las Vegas Raiders, Denver Broncos e San Francisco 49ers, respectivamente.

O torneio aproveita a expansão do flag football, modalidade que ganha adeptos ao redor do mundo e se tornou modalidade olímpica nos Jogos de 2028, em Londres. Diferentemente do futebol americano, essa versão tira o contato e os equipamentos dos atletas - como capacetes, ombreiras, entre outros. Em vez disso, os jogadores prendem flanelas nas cinturas, que devem ser retiradas pelos adversários para parar as jogadas.

A pontuação dos dois esportes é semelhante, assim como a bola oval. Por isso, em Los Angeles, a NFL liberou que seus atletas compitam e defendam a seleção americana nos Jogos. Aos 48 anos, o próprio Brady não descartou a possibilidade de se juntar à delegação dos Estados Unidos na disputa da Olimpíada.

"Ainda sou muito competitivo. Se você colocar uma bola de futebol na minha mão, cuidado. Eles precisam me domar. Precisam me colocar em uma gaiola quando eu estiver em um campo de futebol americano", disse, em junho, ao Complex Sports.

Fora dos gramados, além de comentarista, Brady se tornou coproprietário do Las Vegas Raiders, franquia da Conferência Americana (AFC) da NFL. Na partida desta segunda-feira, contra o Los Angeles Chargers, ele gerou controvérsia ao interagir com a comissão técnica durante a partida, por meio do uso de headsets. Por atuar como um profissional da Fox simultaneamente, o episódio despertou o debate a respeito de um conflito de interesses do ex-jogador.