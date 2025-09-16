Thiago Silva desabafa após derrota do Fluminense: "Poderíamos ter feito mais"

O Fluminense abriu com derrota a disputa das quartas de final da Copa Sul-Americana contra o Lanús. Jogando no La Fortaleza, em Lanús, na Argentina, o Tricolor foi derrotado por 1 a 0. Após a partida, o zagueiro Thiago Silva não escondeu a frustração com a falha coletiva no fim do jogo que permitiu o gol do adversário.

"Não podemos tomar um gol de contra-ataque. Escanteio para nós e tomarmos um gol. Não digo o pessoal que ficou atrás, digo geral. Questão de desatenção, de segunda bola. Isso é uma competição muito física, principalmente contra time argentino", desabafou o zagueiro em entrevista na beira do gramado.

"Hoje a gente sabia das dificuldades que era jogar assim. Mas enfim, é lamentar esse resultado, mas estou convicto que em casa podemos fazer um jogo melhor que esse. Hoje não foi o melhor jogo nosso, acho que poderíamos ter feito mais. Por sorte, ou por destino, temos mais 90 minutos em casa e vamos tentar nos preparar bem para fazer um grande jogo", finalizou Thiago Silva.

O gol do time da casa saiu aos 44 minutos do segundo tempo e deixou o Flu em desvantagem para o duelo de volta, na próxima terça-feira, no Maracanã.

Com o resultado negativo, o Tricolor Carioca terá que vencer o time argentino por dois tentos de diferença para avançar à semifinal da competição continental. Em caso de triunfo por apenas um, a decisão irá para os pênaltis. O novo confronto está marcado para a próxima terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

? Vitória argentina! ?? Nos últimos minutos do jogo, ?? @clublanus conseguiu o triunfo diante do @FluminenseFC ?? por 1-0. ? Quartas de Final | CONMEBOL #Sudamericana ?? pic.twitter.com/VYn7XjYQfx ? CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) September 17, 2025

Próximos jogos

Lanús



Joga contra a Platense, no Estádio Ciudad de Lanús, pela nona rodada do Campeonato Argentino

Fluminense



Enfrenta o Vitória, no Barradão, pela 24ª rodada do Brasileirão