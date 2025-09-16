'Marcos Antônio titular': PVC projeta provável time do São Paulo contra LDU

O São Paulo deve ter o retorno de Marcos Antônio ao time titular contra a LDU, em Quito, no primeiro jogo das quartas da Libertadores, informa o Paulo Vinicius Coelho no De Primeira, do Canal UOL.

O time mais provável é: Rafael, Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cedric, Bobadilha, Marcos Antônio voltando a ser titular, Rodriguinho e Enzo Díaz; Luciano e aí tem uma dúvida entre Ferreirinha e Rigoni. PVC

PVC destaca que a principal dúvida está no ataque. Artilheiro do time na temporada, André Silva está fora por lesão, assim como a jovem promessa Ryan Francisco.

Lucas, Calleri, Oscar e André Silva estão fora em Quito. O André Silva, grande parte da torcida não gosta do desempenho do André Silva no ano, mas ele é o artilheiro do time no ano e ele é o artilheiro do time na Libertadores. Então, sem Calleri, faz falta. E Ryan Francisco está fora também. PVC

'Altitude pesa mais que o time', diz PVC sobre LDU em Quito

PVC avalia que a altitude de Quito dificulta mais para o São Paulo do que a própria LDU.

Quem ganhou a última vez da LDU em Quito foi o Grêmio, em 2020. Quando é que você ganha da LDU em Quito? Quando a LDU não tem um bom time. Quando a LDU tem um bom time, é mais difícil ganhar em Quito.

É mais difícil jogar em La Paz do que jogar em Quito. Mas tem sido mais difícil jogar em Quito contra a LDU do que em La Paz contra o Bolívar. PVC

