São Paulo relembra aniversário de 80 anos de título paulista

16/09/2025 11h48

O São Paulo aproveitou esta terça-feira (16) para recordar um feito histórico em suas redes sociais. O clube destacou os 80 anos da conquista do Campeonato Paulista de 1945. 

Detalhes da conquista

O título foi garantido com a vitória sobre o Ypiranga por 3 a 2, no estádio do Pacaembu.

Os gols da partida decisiva foram marcados por Luizinho (2) e Leônidas da Silva, assegurando mais um troféu estadual para a galeria tricolor.

? Próximos jogos do São Paulo

CONMEBOL Libertadores - Quartas de final (Jogo 1 de 2)

  • Quinta-feira, 18/09 - 19h00
    LDU Quito x São Paulo

Campeonato Brasileiro

  • Domingo, 21/09 - 20h30
    Santos x São Paulo.

