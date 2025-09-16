São Paulo relembra aniversário de 80 anos de título paulista

O São Paulo aproveitou esta terça-feira (16) para recordar um feito histórico em suas redes sociais. O clube destacou os 80 anos da conquista do Campeonato Paulista de 1945.

Detalhes da conquista

O título foi garantido com a vitória sobre o Ypiranga por 3 a 2, no estádio do Pacaembu.

Os gols da partida decisiva foram marcados por Luizinho (2) e Leônidas da Silva, assegurando mais um troféu estadual para a galeria tricolor.

