São Paulo relembra aniversário de 80 anos de título paulista
O São Paulo aproveitou esta terça-feira (16) para recordar um feito histórico em suas redes sociais. O clube destacou os 80 anos da conquista do Campeonato Paulista de 1945.
Detalhes da conquista
O título foi garantido com a vitória sobre o Ypiranga por 3 a 2, no estádio do Pacaembu.
Os gols da partida decisiva foram marcados por Luizinho (2) e Leônidas da Silva, assegurando mais um troféu estadual para a galeria tricolor.
? Próximos jogos do São Paulo
CONMEBOL Libertadores - Quartas de final (Jogo 1 de 2)
Quinta-feira, 18/09 - 19h00
LDU Quito x São Paulo
Campeonato Brasileiro
Domingo, 21/09 - 20h30
Santos x São Paulo.