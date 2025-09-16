Invicto em casa sob Crespo, São Paulo vai a palco de terror dos brasileiros
Invicto atuando dentro do Morumbis sob comando de Hernán Crespo, o São Paulo terá uma prova de fogo na quinta-feira, quando enfrenta a LDU, fora de casa, pela ida das quartas de final da Libertadores.
Palco de tropeços
O Estádio Rodrigo Paz Delgado, mais conhecido como Casa Blanca, vai receber o duelo entre as equipes. O palco do embate fica na capital Quito e está a cerca de 2,7 mil metros de altitude.
O local tornou-se um terror recente para times brasileiros, que acumularam tropeços quando enfrentaram o time equatoriano longe de seus domínios.
A LDU não perdeu os últimos sete jogos que fez contra clubes do Brasil: foram quatro vitórias e três empates, com apenas dois gols sofridos neste período.
O São Paulo acabou como uma das vítimas. Em 2023, o Tricolor tomou 2 a 1 na ida das quartas da Sul-Americana — os equatorianos, aliás, eram treinados por Luis Zubeldía, antecessor de Crespo. Os brasileiros conseguiram vencer por 1 a 0 no jogo de volta, mas acabaram eliminados nos pênaltis.
A última equipe brasileira que venceu no Casa Blanca foi o Grêmio, ainda em 2021, sob comando de Luiz Felipe Scolari. Os gaúchos derrotaram os locais pelo placar mínimo.
Crespo falou sobre as dificuldades de encarar a LDU em Quito após a vitória do Tricolor sobre o Botafogo, ocorrida no último fim de semana pelo Brasileirão. Ele citou a altitude como um complicador, mas reforçou a confiança no elenco.
Já joguei na altitude pela seleção. É um pouco diferente, mas a ideia de jogo é a mesma. Sabemos que é importante, mas temos bola para jogar. Tenho confiança, mas sei que, na Libertadores, nunca se sabe o que acontecerá.
Crespo, após São Paulo 1 x 0 Botafogo
Veja retrospecto recente de brasileiros no Casa Blanca
- 2021 - LDU 1 x 0 Athletico (quartas da Sul-Americana)
- 2022 - LDU 1 x 1 Atlético-GO (grupos da Sul-Americana)
- 2023 - LDU 0 x 0 Botafogo (grupos da Sul-Americana)
- 2023 - LDU 2 x 1 São Paulo (quartas da Sul-Americana)
- 2024 - LDU 1 x 0 Botafogo (grupos da Libertadores)
- 2024 - LDU 1 x 0 Fluminense (Recopa Sul-Americana)
- 2025 - LDU 0 x 0 Flamengo (grupos da Libertadores)