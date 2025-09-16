Topo

Esporte

Invicto em casa sob Crespo, São Paulo vai a palco de terror dos brasileiros

Estádio Casa Blanca, da LDU, sedia tropeços consecutivos de times brasileiros - Franklin Jacome/Getty Images
Estádio Casa Blanca, da LDU, sedia tropeços consecutivos de times brasileiros Imagem: Franklin Jacome/Getty Images
Bruno Madrid
do UOL

Do UOL, em São Paulo

16/09/2025 05h30

Invicto atuando dentro do Morumbis sob comando de Hernán Crespo, o São Paulo terá uma prova de fogo na quinta-feira, quando enfrenta a LDU, fora de casa, pela ida das quartas de final da Libertadores.

Palco de tropeços

O Estádio Rodrigo Paz Delgado, mais conhecido como Casa Blanca, vai receber o duelo entre as equipes. O palco do embate fica na capital Quito e está a cerca de 2,7 mil metros de altitude.

Relacionadas

Goleiro Brazão: o que é concussão e como ela mudou a regra do futebol

Gabigol desencanta no fim, Cruzeiro bate Bahia e não deixa Flamengo escapar

O local tornou-se um terror recente para times brasileiros, que acumularam tropeços quando enfrentaram o time equatoriano longe de seus domínios.

A LDU não perdeu os últimos sete jogos que fez contra clubes do Brasil: foram quatro vitórias e três empates, com apenas dois gols sofridos neste período.

O São Paulo acabou como uma das vítimas. Em 2023, o Tricolor tomou 2 a 1 na ida das quartas da Sul-Americana — os equatorianos, aliás, eram treinados por Luis Zubeldía, antecessor de Crespo. Os brasileiros conseguiram vencer por 1 a 0 no jogo de volta, mas acabaram eliminados nos pênaltis.

Última vitória brasileira sobre a LDU no Casa Blanca foi do Grêmio, ainda em 2021 - Getty Images - Getty Images
Última vitória brasileira sobre a LDU no Casa Blanca foi do Grêmio, ainda em 2021
Imagem: Getty Images

A última equipe brasileira que venceu no Casa Blanca foi o Grêmio, ainda em 2021, sob comando de Luiz Felipe Scolari. Os gaúchos derrotaram os locais pelo placar mínimo.

Crespo falou sobre as dificuldades de encarar a LDU em Quito após a vitória do Tricolor sobre o Botafogo, ocorrida no último fim de semana pelo Brasileirão. Ele citou a altitude como um complicador, mas reforçou a confiança no elenco.

Já joguei na altitude pela seleção. É um pouco diferente, mas a ideia de jogo é a mesma. Sabemos que é importante, mas temos bola para jogar. Tenho confiança, mas sei que, na Libertadores, nunca se sabe o que acontecerá.
Crespo, após São Paulo 1 x 0 Botafogo

Veja retrospecto recente de brasileiros no Casa Blanca

  • 2021 - LDU 1 x 0 Athletico (quartas da Sul-Americana)
  • 2022 - LDU 1 x 1 Atlético-GO (grupos da Sul-Americana)
  • 2023 - LDU 0 x 0 Botafogo (grupos da Sul-Americana)
  • 2023 - LDU 2 x 1 São Paulo (quartas da Sul-Americana)
  • 2024 - LDU 1 x 0 Botafogo (grupos da Libertadores)
  • 2024 - LDU 1 x 0 Fluminense (Recopa Sul-Americana)
  • 2025 - LDU 0 x 0 Flamengo (grupos da Libertadores)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Último duelo entre River Plate e Palmeiras na Argentina terminou com atropelo; relembre

São Paulo busca conquistar vitória inédita contra a LDU no Equador; veja retrospecto

Hugo volta a atuar pelo Corinthians após quatro meses e ganha chance em nova função

Na briga pela titularidade, João Schmidt tem números de destaque contra o Atlético-MG

Fenômeno do atletismo confirma favoritismo e pulveriza marcas na base

'Nomes importantes da Europa mostraram interesse em vir pro Fla', diz Boto

Corinthians vê semana livre como trunfo para ter Memphis contra o Sport

Invicto em casa sob Crespo, São Paulo vai a palco de terror dos brasileiros

Vitor Roque supera drama da Europa em 6 meses no Palmeiras com protagonismo

Bertolucci domina mercado com cifras de R$ 2 bilhões e presença na seleção

River Plate x Palmeiras: veja onde assistir ao duelo pelas quartas da Libertadores