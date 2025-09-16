São Paulo busca conquistar vitória inédita contra a LDU no Equador; veja retrospecto
O São Paulo terá que despachar a LDU, do Equador, para avançar às semifinais da Libertadores. Para isso, a equipe busca vencer o rival fora de casa nesta quinta-feira, em Quito, feito que nunca conseguiu.
O Tricolor Paulista jamais derrotou o adversário em solo equatoriano. O time saiu derrotado em todas as três vezes que viajou a Quito para encarar a LDU. Ao todo, sofreu nove gols e marcou três.
O primeiro encontro entre as equipes no Equador ocorreu em 2004, pela fase de grupos da Libertadores. Com gols de Paredes, Espinoza e Urrutia, os donos da casa venceram o São Paulo por 3 a 0. O Tricolor, contudo, venceu o outro duelo e passou em primeiro na chave, enquanto o time equatoriano ficou na segunda posição.
Posteriormente, o São Paulo só foi enfrentar a LDU em 2020, novamente pela fase de grupos da Libertadores. Após vencer no Morumbis por 3 a 0, o time, na época comandado por Fernando Diniz, perdeu por 4 a 2 para a LDU. O Tricolor acabou eliminado e viu os equatorianos se classificarem na segunda posição da chave.
Por fim, o time são-paulino voltou a encontrar a LDU em 2023, dessa vez pelas quartas de final da Sul-Americana, e novamente saiu do Equador com a derrota, dessa vez por 2 a 1. A equipe paulista venceu o jogo de volta, mas perdeu nos pênaltis e foi eliminada da competição. A LDU, por sua vez, viria a ser campeã em cima do Fortaleza.
Apesar do péssimo retrospecto, o São Paulo pode se apegar ao último jogo que disputou no Equador para quebrar o tabu. Na fase de grupos da Libertadores de 2024, o Tricolor venceu o Barcelona-EQU por 2 a 0 e celebrou sua primeira vitória no país pelo principal torneio sul-americano.
LDU x São Paulo
- LDU-EQU x São Paulo (jogo de ida das quartas de final da Libertadores)
- Data e horário: 18/09 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)
- Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)