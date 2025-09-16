Topo

São Paulo anuncia coleção de roupa feminina exclusiva; confira

16/09/2025 21h51

O São Paulo anunciou nesta terça-feira uma cápsula feminina inédita, criada especialmente para suas torcedoras, com oito itens variados de vestuário, como casacos, camisetas, shorts, regatas e calças, desenvolvidos em uma proposta mais casual.

A campanha de lançamento tem como protagonistas as jogadoras Camilinha, Carlinha e Crivelari, do time feminino do São Paulo, além da influenciadora e torcedora Gabi Martins.

A nova cápsula feminina estará à venda a partir desta terça-feira, exclusivamente no e-commerce da New Balance e da SAO Store, e nas lojas físicas da SÃO Store. Os itens que fazem parte da coleção têm preços sugeridos que vão de R$ 169,99 a R$ 329,99.

Confira abaixo os produtos da nova coleção

Regata cropped - R$ 169,99

Camiseta cropped - R$ 189,99

Regata dupla face - R$ 249,99

Shorts - R$ 249,99

Pólo - R$ 269,99

Calça - R$ 299,99

Camisa cropped - R$ 319,99

Casaco cropped - R$ 329,99

