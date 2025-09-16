Santos se reapresenta e inicia preparação para clássico com o São Paulo

Após o empate com o Atlético-MG, em Belo Horizonte, o elenco do Santos se reapresentou no CT Rei Pelé nesta terça-feira. O clube se prepara para enfrentar o São Paulo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na Arena MRV, no último domingo, realizaram um trabalho regenerativo. O restante foi a campo.

Reforços

Para o clássico, o técnico Juan Pablo Vojvoda contará com a volta de Rollheiser. O meia-atacante cumpriu suspensão contra o Atlético-MG. Outra novidade é Alexis Duarte. O zagueiro, apresentado nesta terça, já está regularizado no BID da CBF e disse estar apto para atuar.

O comandante também espera ter Willian Arão. O departamento médico entende que o volante está em reta final de recuperação de uma lesão na panturrilha.

Problemas

Já Gabriel Brazão é dúvida. O goleiro deixou a partida contra o Galo de ambulância por causa de uma pancada na cabeça em disputa com Igor Gomes.

Como o protocolo de concussão foi acionado pela CBF, Brazão precisará passar cinco dias fora dos treinos do Santos, em recuperação. Ele só será liberado após exames detalhados. Caso tudo ocorra corretamente neste prazo, o arqueiro só poderia participar das atividades na véspera do clássico.

Já Zé Ivaldo é desfalque certo. O zagueiro foi expulso em Belo Horizonte. Igor Vinícius também não fica à disposição. O lateral direito está suspenso pelo acúmulo de amarelos.

O Santos volta aos treinos nesta quarta-feira. Vojvoda terá mais quatro treinos para definir o time titular para o San-São.

Nosso zagueiro Alexis Duarte chegou ao Santos e conheceu a história do Alvinegro Praiano no Memorial das Conquistas. Essa é mais uma ação da Player Care, novo setor do Peixão, que tem como intuito acolher novos colaboradores e seus familiares, de forma a auxiliá-los na... pic.twitter.com/gcKSawrAza ? Santos FC (@SantosFC) September 16, 2025

Próximo jogo do Santos

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela