Santos pode voltar ao Z-4 pela terceira vez no Brasileirão em clássico decisivo contra o São Paulo

O empate em 1 a 1 com o Atlético-MG no último domingo, deixou o Santos novamente perto da zona de rebaixamento. Na próxima rodada o Brasileirão, o Peixe encara um clássico contra o São Paulo e, dependendo de outros resultados, o Alvinegro Praiano pode voltar ao Z-4 pela terceira vez nesta edição da competição.

FINAL DE JOGO EM BELO HORIZONTE! ?? Santos mantém bom futebol, mesmo após expulsão, e busca o empate contra o Atlético na Arena MRV. O gol santista foi marcado por Tiquinho Soares, em pênalti sofrido e convertido pelo nosso camisa 9. pic.twitter.com/MAAmzgwiSS ? Santos FC (@SantosFC) September 14, 2025

O Santos já começou o Campeonato Brasileiro na zona da degola, após perder para o Vasco na primeira rodada. Porém, depois conseguiu sair após dois jogos. Entretanto, o clube voltou pela primeira vez para as quatro últimas posições na quinta rodada, depois de perder o San-São.

Na sequência, o Santos acumulou maus resultados e permaneceu na zona de rebaixamento por seis jogos, até vencer o Fortaleza por 3 a 2 na 12ª rodada e assumir a 15ª posição. As coisas pareciam que iriam melhorar para o Peixe, mas após as derrotas para Mirassol e Internacional, o time da Baixada voltou à zona pela segunda vez, na 16ª rodada.

Juan Pablo Vojvoda - Raul Baretta / Santos FC.

Terceira vez?

Buscando se distanciar e não retornar à zona de rebaixamento pela terceira vez, o Santos recebe o São Paulo no próximo domingo (21), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Caso o Peixe não vença o Tricolor, há o risco de uma volta à zona da degola. Com o empate ou uma derrota na Vila, o Santos poderia ser ultrapassado por Vitória e Juventude na tabela. Para isso, ambas as equipes precisariam ganhar seus compromissos contra Fluminense e Mirassol, respectivamente.