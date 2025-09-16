Topo

Esporte

Santos pode voltar ao Z-4 pela terceira vez no Brasileirão em clássico decisivo contra o São Paulo

16/09/2025 05h00

O empate em 1 a 1 com o Atlético-MG no último domingo, deixou o Santos novamente perto da zona de rebaixamento. Na próxima rodada o Brasileirão, o Peixe encara um clássico contra o São Paulo e, dependendo de outros resultados, o Alvinegro Praiano pode voltar ao Z-4 pela terceira vez nesta edição da competição.

O Santos já começou o Campeonato Brasileiro na zona da degola, após perder para o Vasco na primeira rodada. Porém, depois conseguiu sair após dois jogos. Entretanto, o clube voltou pela primeira vez para as quatro últimas posições na quinta rodada, depois de perder o San-São.

Na sequência, o Santos acumulou maus resultados e permaneceu na zona de rebaixamento por seis jogos, até vencer o Fortaleza por 3 a 2 na 12ª rodada e assumir a 15ª posição. As coisas pareciam que iriam melhorar para o Peixe, mas após as derrotas para Mirassol e Internacional, o time da Baixada voltou à zona pela segunda vez, na 16ª rodada.

Juan Pablo Vojvoda - Raul Baretta / Santos FC.

Terceira vez?

Buscando se distanciar e não retornar à zona de rebaixamento pela terceira vez, o Santos recebe o São Paulo no próximo domingo (21), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Caso o Peixe não vença o Tricolor, há o risco de uma volta à zona da degola. Com o empate ou uma derrota na Vila, o Santos poderia ser ultrapassado por Vitória e Juventude na tabela. Para isso, ambas as equipes precisariam ganhar seus compromissos contra Fluminense e Mirassol, respectivamente.

  • Com 23 pontos após 22 jogos, o Santos é o 16º colocado do Campeonato Brasileiro. O Peixe tem seis vitórias na competição, com uma partida a menos.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

River Plate x Palmeiras: veja onde assistir ao duelo pelas quartas da Libertadores

Veja prazo estimado para recuperação de Rodrigo Garro no Corinthians

Santos pode voltar ao Z-4 pela terceira vez no Brasileirão em clássico decisivo contra o São Paulo

Como você avalia as reestreias de Toloi e Rigoni pelo São Paulo? Opine!

Seleção brasileira de Vôlei bate República Checa e garante vaga nas oitavas de final do Mundial

Vôlei: Brasil passeia sobre República Tcheca e avança às oitavas do Mundial

Brasil bate República Tcheca e assume liderança no Mundial de vôlei

Brasileirão: assista aos gols de todos os jogos da 23ª rodada do torneio

CRB aproveita expulsão precoce do Amazonas e pula para a oitava colocação na Série B

Com um a mais, CRB supera o Amazonas pela Série B do Brasileiro

Jogo entre Palmeiras e Juventude é remarcado para a próxima data Fifa