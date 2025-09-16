Santos é condenado pela Fifa a pagar valor milionário a Caixinha

Nesta terça-feira, o Santos foi condenado pela Fifa a pagar cerca de 2,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 15,5 milhões) para o técnico Pedro Caixinha e sua comissão.

O Peixe ainda pode recorrer no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS). Contudo, caso opte por isso, terá que desembolsar, imediatamente, R$ 500 mil. Além disso, em caso de derrota, será aplicado um juros ao valor devido aos portugueses.

A informação foi inicialmente divulgada pela Trivela e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Pedro Caixinha e sua comissão técnica entraram com um processo na Fifa contra o Santos no início de maio. O Peixe queria pagar a multa ao longo de três anos. O ex-treinador da equipe, porém, recusou. Ele queria receber à vista, até o dia 2 de maio.

O português foi demitido no dia 14 de abril. Ao todo, foram 17 partidas com o técnico. Neste período, o Alvinegro Praiano somou seis vitórias, quatro empates e sete derrotas, além de 26 gols marcados e 21 sofridos.

Após a saída de Caixinha, o Santos contratou Cleber Xavier, que foi mandado embora em agosto. Atualmente, o clube é dirigido por Juan Pablo Vojvoda.