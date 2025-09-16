Topo

Rossi projeta duelo contra Estudiantes e pede atenção total ao Flamengo

16/09/2025 13h27

Às vésperas do confronto entre Flamengo e Estudiantes, válido pelas quartas de final da Conmebol Libertadores, o goleiro Agustín Rossi destacou a dificuldade da partida e a importância de aproveitar o mando de campo no primeiro jogo.

"Eu joguei lá, sei o que é a Libertadores para o Estudiantes, não tem jogo fácil na competição, seja na Argentina, na Venezuela, no Equador, no país que seja. Sabemos da dificuldade de cada jogo. Dentro de campo são 11 contra 11, com questões táticas, técnicas e físicas envolvidas", afirmou o argentino nesta terça-feira, em entrevista coletiva.

Carreira de Rossi

Rossi tem bastante experiência e, aos 30 anos, já passou por várias equipes:

  • 2014/15 Chacarita Jrs (Argentina)

  • 2015/16 Estudiantes (Argentina)

  • 2017 Defensa y Justicia (Argentina)

  • 2017/19 Boca Juniors (Argentina)

  • 2019 Antofagasta (Chile)

  • 2019/20 Lanús (Argentina)

  • 2020/22 Boca Juniors (Argentina)

  • 2022 Al-Nassr (Arábia Saudita)

  • 2023 Flamengo (Brasil). 

Meta: abrir vantagem

O Flamengo recebe o Estudiantes nesta quinta-feira (18), às 21h30, no estádio do Maracanã, e busca construir vantagem antes do jogo de volta na Argentina.

"Vai ser um jogo muito disputado, físico. Teremos a vantagem de jogar em casa o primeiro confronto, agora é tentar fazer uma grande partida aqui e ficar com muita chance de conseguir essa vaga na Argentina", completou o arqueiro.

Esporte

