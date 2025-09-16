Topo

Esporte

Rodrygo ganha espaço com Xabi Alonso e indica disputa com Vinícius Júnior no Real Madrid

Madri

16/09/2025 17h53

A estreia do Real Madrid na Liga dos Campeões trouxe sinais de mudança no ataque merengue. Rodrygo começou como titular contra o Olympique de Marselha, enquanto Vinícius Júnior ficou no banco e só entrou na vaga do compatriota. O movimento reforça a ideia de que os dois brasileiros estão em disputa direta por posição na equipe de Xabi Alonso.

A titularidade na Champions pode representar um ponto de virada para Rodrygo. Em agosto, o jornal Marca revelou que o atacante havia procurado o treinador para pedir mais espaço e confiança. A resposta veio na escalação de um torneio que, historicamente, é tratado como prioridade máxima pelo clube.

Rodrygo vinha de um início irregular, mas aproveitou a oportunidade para mostrar que pode ser útil em diferentes funções do setor ofensivo. Sua versatilidade é considerada um trunfo por Xabi Alonso, que busca equilibrar a equipe entre mobilidade e poder de decisão.

Já Vinícius Júnior atravessa um momento de instabilidade. Depois de perder a disputa pela Bola de Ouro para Rodri, do Manchester City, o atacante não manteve a mesma intensidade e viu a concorrência interna crescer. A queda de rendimento tem sido notada, sobretudo, em jogos de maior exigência.

Nesta temporada, Vinícius soma cinco partidas, com dois gols e uma assistência, mas apenas três como titular. Rodrygo, por sua vez, disputou três jogos, sendo dois desde o início. Os números ainda são modestos, mas suficientes para acender a disputa por espaço no ataque madrilenho.

A disputa ficou ainda mais acirrada nesta terça-feira. Rodrygo e Vinícius Júnior participaram de jogadas que terminaram em pênaltis a favor do Real Madrid, ambos convertidos por Kylian Mbappé. Quem ganha com isso é o próprio clube merengue, que vê dois de seus principais nomes brigando por espaço e, ao mesmo tempo, tentando recuperar o bom futebol já com foco na Copa do Mundo de 2026.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Mbappé faz 2 e Real Madrid vira sobre Olympique na Champions; Juventus busca empate épico

Presente milionário! Campeão do UFC, Chimaev recebe supercarro de presente

Benfica toma virada e perde de time do Azerbaijão na estreia da Champions

Mbappé brilha, e Real vence Olympique de Marselha na estreia da Champions

Real Madrid vira sobre o Marselha com dois gols de pênalti de Mbappé em estreia na Champions

Tottenham bate Villarreal com falha feia de goleiro brasileiro na Champions

Líder, Palmeiras bate Internacional e emenda 4ª vitória seguida no Brasileiro sub-17

Rodrygo ganha espaço com Xabi Alonso e indica disputa com Vinícius Júnior no Real Madrid

Como Palmeiras deve encarar River Plate? Comentaristas opinam

Osmar Stabile nomeia quatro novos diretores no Corinthians

Alexis Duarte se diz pronto para estrear pelo Santos em clássico