River Plate x Palmeiras: veja onde assistir ao duelo pelas quartas da Libertadores

River Plate e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. A partida, válida pela ida das quartas de final da Libertadores, está agendada para às 21h30 (de Brasília).

Onde assistir: O duelo será transmitido pela TV Globo, ESPN e Disney+.

O Palmeiras busca se manter invicto na competição. Com 100% de aproveitamento na fase de grupos, o Verdão soma até aqui sete vitórias e um empate. Nas oitavas de final, eliminou o Universitario-PER por 4 a 0 no agregado.

Suspenso na goleada por 4 a 1 sobre o Internacional, pelo Brasileirão, o técnico Abel Ferreira poderá contar com força máxima para o confronto. A única baixa é o atacante Paulinho, que passou por cirurgia na tíbia da perna direita em julho deste ano e só deve retornar aos gramados em 2026.

Por outro lado, os recém-contratados Andreas Pereira, Carlos Miguel e Jefté, já inscritos na Libertadores, treinaram junto ao restante do elenco e devem viajar com a delegação.

O River Plate também tenta preservar a invencibilidade. A equipe comandada por Marcelo Gallardo acumula três vitórias e cinco empates. Nas oitavas de final, eliminou o Libertad-PAR, nos pênaltis, após empatar os duelos de ida e volta.

O treinador do River, porém, não poderá contar com o meia Giuliano Galoppo, ex-São Paulo. O atleta, expulso no confronto de volta das oitavas, terá que cumprir suspensão.