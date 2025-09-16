River Plate x Palmeiras pela Libertadores: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
Nesta quarta-feira, em confronto válido pela partida de ida das quartas de final da Libertadores, o Palmeiras visita o River Plate no Más Monumental, às 21h30 (de Brasília).
Confira onde assistir, como chegam as equipes, prováveis escalações e dados do confronto.
Onde assistir River Plate x Palmeiras ao vivo?
TV aberta: Globo
TV fechada: ESPN
Streaming: Disney+
Como chega o River Plate para o confronto
O River Plate também tenta preservar a invencibilidade. A equipe comandada por Marcelo Gallardo acumula três vitórias e cinco empates. Nas oitavas de final, eliminou o Libertad-PAR, nos pênaltis, após empatar os duelos de ida e volta.
O treinador do River, porém, não poderá contar com o meia Giuliano Galoppo, ex-São Paulo. O atleta, expulso no confronto de volta das oitavas, terá que cumprir suspensão.
Como chega o Palmeiras para o confronto
O Palmeiras busca se manter invicto na competição. Com 100% de aproveitamento na fase de grupos, o Verdão soma até aqui sete vitórias e um empate. Nas oitavas de final, eliminou o Universitario-PER por 4 a 0 no agregado. Suspenso na goleada por 4 a 1 sobre o Internacional, pelo Brasileirão, o técnico Abel Ferreira poderá contar com força máxima para o confronto.
A única baixa é o atacante Paulinho, que passou por cirurgia na tíbia da perna direita em julho deste ano e só deve retornar aos gramados em 2026. Por outro lado, os recém-contratados Andreas Pereira, Carlos Miguel e Jefté, já inscritos na Libertadores, treinaram junto ao restante do elenco e devem viajar com a delegação.
Histórico do confronto
River Plate e Palmeiras já se enfrentaram oito vezes. O Verdão tem leve vantagem, com três vitórias, contra duas dos argentinos, além de três empates.
Prováveis escalações
RIVER PLATE: Armani; Lucas Martínez, Juan Portillo, Lautaro Rivero e Gonzalo Montiel; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández e Marcos Acuña; Maximiliano Salas e Sebastián Driussi
Técnico: Marcelo Gallardo
PALMEIRAS: Weverton; Khellven, Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Andreas Pereira), Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque
Técnico: Abel Ferreira
Arbitragem de River Plate x Palmeiras
Árbitro: Jesus Valenzuela
Assistentes: Jorge Urrego e Tulio Moreno
VAR: Juan Soto
Ficha técnica de River Plate x Palmeiras
Confronto: River Plate x Palmeiras
Competição: Copa Libertadores - quartas de final (ida)
Data e horário: quarta-feira, 17/09/2025, às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Más Monumental - Buenos Aires (ARG)
Transmissão: Globo, ESPN e Disney+