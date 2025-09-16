Qual brasileiro tem o rival mais difícil na Libertadores? Colunistas opinam

Qual o confronto mais difícil para os times brasileiros nas quartas de final da Libertadores? No UOL News Esporte, o âncora Eduardo Tironi e os comentarista Danilo Lavieri e Arnaldo Ribeiro analisam os rivais de Palmeiras, São Paulo e Flamengo em busca do inédito tetra.

Danilo Lavieri: "Eu acho que se você olhar só para o adversário, o River Plate é o melhor dos três, ainda é um dos times mais tradicionais da Libertadores. O que me faz ficar nessa dúvida é porque o Palmeiras hoje é um time melhor que o São Paulo, certo? Agora, se você for olhar só o adversário, o River é de longe o que vai mais trazer dificuldades".

Arnaldo Ribeiro: "Eu acho que desempata pela questão da altitude — o São Paulo tem o adversário mais difícil, levando em consideração qual é o nível do São Paulo e qual é o nível do Palmeiras. Acho que é o jogo de São Paulo, pelas questões todas, porque a LDU joga em casa, na altitude, porque o São Paulo é o time mais fraco dos três, né? Entre Palmeiras, Flamengo e São Paulo".

Eduardo Tironi: "Dos três brasileiros na Libertadores, o jogo mais difícil é o do São Paulo, porque a LDU joga em casa, na altitude, e o São Paulo é o mais fraco dos três. E acho que o Flamengo passa o trator no Estudiantes já na quinta-feira".

O Palmeiras joga fora de casa contra o River Plate amanhã às 21h30 (de Brasília). São Paulo e Flamengo jogam na quinta, o primeiro às 19h30 e o segundo, às 21h30, sempre no horário da capital federal.

