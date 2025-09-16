Topo

Esporte

River confirma relacionados para enfrentar o Palmeiras; veja time provável

16/09/2025 23h01

Nesta terça-feira, o River Plate divulgou a lista de relacionados para a partida de ida das quartas de final da Libertadores, contra o Palmeiras. O jogo está marcado para esta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.

Por problemas físicos, o meio-campista Pity Martínez não aparece entre os relacionados. Além dele, Giuliano Galoppo, ex-São Paulo, também é baixa confirmada. O atleta cumprirá suspensão após ser expulso contra o Libertad, na última partida pela competição continental.

Deste modo, o River Plate deve ir a campo com: Armani; Paulo Díaz, Portillo (Martínez Quarta) e Rivero; Montiel, Enzo Pérez e Acuña; Nacho Fernández e Castaño (Quintero); Driussi e Salas. 

Confira a lista de relacionados do River Plate para o duelo contra o Palmeiras:

Goleiros: Armani e Ledesma

Defensores: Montiel, Martínez Quarta, Casco, Acuña, Bustos, Boselli, Rivero e Paulo Díaz

Meio-campistas: Juan Portillo, Enzo Pérez, Castaño, Galarza, Lencina, Nacho Fernández e Quintero

Atacantes: Driussi, Borja, Salas, Colidio e Subiabre

