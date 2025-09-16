Topo

Esporte

OPINIÃO

'Rezar pelo empate': Alicia Klein analisa River x Palmeiras na Libertadores

do UOL

Do UOL, em São Paulo

16/09/2025 19h57

O empate pode ser um bom resultado para o Palmeiras na Argentina, diante do River Plate, avaliou Alicia Klein no UOL News.

As equipes se enfrentam amanhã, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina, às 21h30 (de Brasília).

É rezar para sair com um empate e conseguir garantir uma vitória dentro de casa. É uma partida muito difícil, ainda que contra um River ruim tecnicamente. [...] Eu acho que o empate está de bom tamanho.
Alicia Klein

Relacionadas

Brasileirão tem 83,5% de chance de terminar com Fla ou Palmeiras campeão

Vitor Roque supera drama da Europa em 6 meses no Palmeiras com protagonismo

Gallardo tem dúvidas no River e pede atenção com Palmeiras de Flaco-Roque

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Favoritismo para Flamengo é exagerado: Mattos analisa duelo com Estudiantes

Xabi Alonso destaca liderança de Vini Jr. e minimiza banco: 'Não deve se sentir ofendido'

Varela evolui em recuperação, e Flamengo terá retornos para enfrentar o Estudiantes

'Mais sorte que juízo': Comentaristas analisam vitória do Real na Champions

Lautaro Díaz valoriza estreia pelo Santos e projeta clássico contra o São Paulo

Botafogo x Mirassol pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Liverpool x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

Bolívar x Atlético-MG pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

River Plate x Palmeiras pela Libertadores: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Bayern de Munique x Chelsea: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

MP apura se Corinthians fez uso de imóvel de empresário ligado ao PCC