Remo virtual estreia nos Jogos da Juventude: 'Vamos levar para todo Brasil'

Pela primeira vez, o remo vai aparecer no programa dos Jogos da Juventude em um formato nada convencional. Em vez de remarem na água, 23 atletas de 13 estados competem em máquinas que simulam a modalidade, com direito a animação em telão mostrando o rendimento como se fosse um videogame.

"Para a Confederação Brasileira de Remo, a participação nos Jogos da Juventude é uma maneira que temos de nos integrarmos com os jogos virtuais e consequentemente atrair os jovens para o nosso esporte de uma forma mais divertida e lúdica e com grandes possibilidades no fomento da base até o alto rendimento", comemorou Werner Günther Höher, vice-presidente da Confederação Brasileira de Remo.

As disputas ocorrem no Centro de Convenções Internacional de Brasília, que durante a competição funciona como espaço de convivência dos atletas. O local chama a atenção por estar ao lado do Lago Paranoá, um dos cartões-postais da capital federal e cenário natural perfeito para o remo tradicional.

Ainda assim, a organização apostou na versão virtual como forma de atrair o público e ampliar o alcance da modalidade.

Serão três categorias em jogo: 500 m masculino, 500 m feminino e 1.000 m em duplas mistas - cada competidor remando metade da distância. O torneio vai durar três dias, com fases eliminatórias e finais, em um modelo dinâmico e interativo, que promete prender a atenção de quem estiver acompanhando.

"A competição é um sucesso, e a ideia é multiplicar para todo o Brasil, tendo mais praticantes e estados envolvidos. Assim a gente consegue captar mais talentos. Estamos até pensando em criar uma coordenação de remo virtual para difundir mais o esporte, envolvendo a prática do exercício físico com os games", explica Werner.

Para os atletas, a surpresa foi bem-vinda. O gaúcho João Pedro Duarte, de 16 anos, conquistou a medalha de prata e ressaltou que se preparou muito para o resultado. Mas afirmou que a estatura dos atletas pode ser um diferencial.

"Acredito que seria uma vantagem a mais para quem já é forte e alto, que logo consegue fazer médias muito mais abaixo. Para quem já é mais magro ou menos pesado, não consegue ter esse mesmo rendimento. Seria muito mais nivelado se as competições fossem na água ou separados por pesos, no caso do virtual", sugeriu o vice-campeão.

Mais do que premiar campeões, a estreia do remo virtual nos Jogos da Juventude reforça a ideia de inovação e inclusão esportiva, oferecendo aos jovens uma experiência diferente, mas conectada com o espírito competitivo que move o evento.