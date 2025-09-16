Regiclecia Cândido e Gabriele Santos ficam fora da final do salto triplo no Mundial de Atletismo

As brasileiras Regiclecia Cândido e Gabriele Santos disputaram, nesta terça-feira, a classificação do salto triplo valendo vaga na final no Mundial de Atletismo, em Tóquio. As duas não tiveram um bom desempenho e acabaram eliminadas.

No primeiro grupo, Gabriele Santos atingiu a marca de 13,51 metros no primeiro salto. Em seguida, melhorou para 13,54m, mas ainda longe do necessário para avançar. Na última tentativa, não conseguiu aumentar a distância e terminou na 14ª posição.

Regiclecia Cândido, por sua vez, queimou seus três saltos e ficou fora da decisão.

Ao todo, as doze primeiras colocadas ou as atletas que conseguissem a marca de 14,35 metros garantiam vaga na final do salto triplo. A decisão acontece nesta quinta-feira, às 8h55 (de Brasília).