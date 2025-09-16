Reedição de final e jogos alternativos: curiosidades da primeira rodada da Liga dos Campeões
A fase de liga da Champions League começa nesta terça-feira. As 36 equipes presentes na primeira etapa do torneio brigam por oito vagas diretas às oitavas e 16 espaços nos playoffs das oitavas.
Logo na primeira rodada, sorteada pela Uefa no fim de agosto, a Liga dos Campeões reserva duelos com muita tradição, jogos alternativo e até uma reedição de final. Assim, a Gazeta Esportiva preparou uma coletânea de curiosidades da rodada de estreia da Champions League.
Duelos de campeões ?
LaPresse / Alamy Stock Photo
A primeira rodada reserva quatro confrontos entre campeões da Liga dos Campeões. Na terça-feira, às 16h (de Brasília), a Juventus recebe o Borussia Dortmund, enquanto o Real Madrid, maior vencedor da Champions, encara o Olympique de Marselha em casa. Na quarta-feira, no mesmo horário, o Bayern enfrenta o Chelsea, na Alemanha, e a Inter de Milão visita o Ajax.
São 34 taças divididas entre os oito clubes ? quase metade dos títulos da Liga dos Campeões, que chega à sua 71ª edição. O Real é o maior campeão, com 15 conquistas. O Bayern tem seis, o Ajax possui quatro, a Inter de Milão levantou o troféu três vezes, enquanto Juventus e Chelsea conquistaram a Europa em duas oportunidades. Borussia Dortmund e Olympique de Marselha venceram o torneio uma vez cada.
Veja as datas e horários dos jogos
- Juventus x Borussia Dortmund
- Data e horário: 16/09 (terça-feira), às 16h (de Brasília)
- Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA).
- Real Madrid x Olympique de Marselha
- Data e horário: 16/09 (terça-feira), às 16h (de Brasília)
- Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP).
- Bayern de Munique x Chelsea
- Data e horário: 17/09 (quarta-feira), às 16h (de Brasília)
- Local: Allianz Arena, em Munique (ALE).
- Inter de Milão x Ajax
- Data e horário: 17/09 (quarta-feira), às 16h (de Brasília)
- Local: Giuseppe Meazza, em Milão (ITA).
Reedição de final ?
PATRIK STOLLARZ/AFP
Um dos duelos mais aguardados da primeira fase é o jogo entre Bayern de Munique e Chelsea, na Allianz Arena, na Alemanha. A partida, além de reunir o atual campeão mundial e o maior vencedor da Bundesliga, também é a reedição da final da Liga dos Campeões de 2012. Os dois times entram em campo nesta quarta-feira, às 16h.
Na ocasião, os ingleses contaram com uma atuação impecável de Cech e com um gol de Drogba, aos 43 minutos do segundo tempo, para levar o duelo para a prorrogação. Sem gols no tempo extra, o goleiro tcheco brilhou nas penalidades, defendendo a cobrança de Olic e contando com um pênalti na trave de Schweinsteiger para garantir a primeira conquista europeia do Chelsea.
Na história, as equipes se enfrentaram seis vezes e, apesar do vice em 2012, o retrospecto é favorável ao Bayern de Munique. São três vitórias bávaras, dois empates ? com um triunfo nos pênaltis para cada lado ? e apenas um resultado positivo para o Chelsea. Os times também decidiram a Supercopa da Uefa de 2013, com vitória alemã.
Em busca do bi ??
O atual campeão Paris Saint-Germain inicia sua jornada pelo bicampeonato nesta quarta-feira, às 16h, quando recebe a Atalanta no Parque dos Príncipes. Comandado por Luis Enrique, o time de Marquinhos apresenta algumas mudanças em relação ao ano anterior. O goleiro Donnarumma deixou a equipe rumo ao Manchester City, enquanto Lucas Chevalier, destaque no último Francês, assume a meta do clube parisiense.
A equipe de Luis Enrique mira uma melhora na fase de grupos da Liga dos Campeões. Na última edição, o PSG terminou em 15º lugar e encarou um chaveamento mais complicado, enfrentando Brest (FRA), Liverpool, Aston Villa e Arsenal, antes de chegar à final contra a Inter de Milão.
Destaques brasileiros em campo ??
Divulgação/FC Barcelona
Além dos grandes confrontos, a primeira rodada da Liga dos Campeões também reserva atenção especial para os atletas brasileiros. Onze jogadores presentes na última convocação de Carlo Ancelotti estarão em campo na estreia do torneio.
Athletic Bilbao x Arsenal
O zagueiro Gabriel Magalhães deve ser titular do Arsenal na primeira rodada. Os Gunners visitam o Athletic Bilbao nesta segunda-feira, às 13h45 (de Brasília), no San Mamés.
Tottenham x Villarreal
De volta à Seleção, o atacante Richarlison também faz sua estreia na Liga dos Campeões nesta segunda-feira, às 16h. O Tottenham recebe o Villarreal no Tottenham Hotspur Stadium.
Liverpool x Atlético de Madrid
O goleiro Alisson inicia a busca pelo bicampeonato da Liga dos Campeões nesta quarta-feira, às 16h. Em duelo equilibrado, o Liverpool recebe o Atlético de Madrid em Anfield Road.
Paris Saint-Germain x Atalanta
Atual campeão da Liga dos Campeões, o zagueiro Marquinhos começa a trajetória pelo bicampeonato europeu contra a Atalanta.
Bayern de Munique x Chelsea
O confronto com maior número de convocados da Seleção será entre Bayern de Munique e Chelsea. Todos os brasileiros estão do lado dos Blues: o volante Andrey Santos e os atacantes Estêvão e João Pedro.
Club Brugge x Monaco
De volta às listas de convocação após dois anos, o lateral Caio Henrique estreia na competição com o Monaco, que visita o Club Brugge nesta quinta-feira, às 13h45, no Jan Breydel Stadium.
Newcastle United x Barcelona
Com um brasileiro em cada lado, Bruno Guimarães (Newcastle) e Raphinha (Barcelona) se enfrentam nesta quinta-feira, às 16h, no St. James' Park.
Reencontro ?
Divulgação / Kevin De Bruyne
Um dos duelos mais aguardados da primeira fase é o confronto entre Manchester City e Napoli, no Etihad Stadium, na Inglaterra. A partida marca o reencontro do belga Kevin De Bruyne com os Citizens, após sua saída do clube nesta janela de transferências.
O meia defendeu a equipe por dez temporadas, chegou a ser capitão e é o oitavo jogador que mais vezes entrou em campo pelos azuis de Manchester, com 422 partidas disputadas. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 16h (de Brasília).
Jogos alternativos ?
Com quatro estreantes na Liga dos Campeões, outro destaque da primeira rodada ficou por conta dos jogos alternativos. O Bodo/Glimt-NOR, Kairat Almaty-CAZ, Union Saint-Gilloise-BEL e o Pafos-CHI farão seus primeiros jogos na Champions League.
Veja os jogos dos estreantes
- PSV x Union Saint-Gilloise
- Data e horário: 16/09 (terça-feira), às 16h (de Brasília)
- Local: Philips Stadion, em Eindhoven (HOL).
- Olympiacos x Pafos
- Data e horário: 17/09 (quarta-feira), às 13h45 (de Brasília)
- Local: Estádio Georgios Karaiskakis, em Pireu (GRE).
- Slavia Praha x Bodo/Glimt
- Data e horário: 17/09 (quarta-feira), às 16h (de Brasília)
- Local: Fortuna Arena, em Praga (TCH).
- Sporting x Kairat Almaty
- Data e horário: 18/09 (quinta-feira), às 16h (de Brasília)
- Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR).
Confira outros duelos da primeira rodada da Liga dos Campeões
- Benfica x Qarabag
- Copenhague x Bayer Leverkusen
- Eintracht Frankfurt x Galatasaray