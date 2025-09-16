Real Madrid vira sobre o Marselha com dois gols de pênalti de Mbappé em estreia na Champions

O Real Madrid venceu o Olympique de Marselha nesta terça-feira, por 2 a 1, de virada, no Santiago Bernabéu, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. Timothy Weah abriu o placar para os visitantes. Mbappé, de pênalti, duas vezes, garantiu o triunfo para os merengues.

Curiosamente, os dois pênaltis a favor do Real Madrid foram sofridos por brasileiros. No primeiro tempo, Rodrygo foi derrubado dentro da área. Já na etapa complementar, Vinícius Júnior viu o zagueiro rival tocar com o braço na bola ao tentar travar sua finalização. Vale ressaltar também que a virada aconteceu quando o time merengue tinha um homem a menos em campo após a expulsão de Carvajal, que deu uma cabeçada no goleiro do Olympique de Marselha.

O Real Madrid volta a entrar em campo no próximo sábado, às 11h15 (de Brasília), contra o Espanyol, no Santiago Bernabéu, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. Já o Olympique de Marselha terá pela frente o clássico contra o Paris Saint-Germain, no domingo, às 15h45 (de Brasília), no Vélodrome, pelo Campeonato Francês.

Pela Liga dos Campeões, o Real Madrid enfrentará o Kairat, do Cazaquistão, na segunda rodada, dia 30 de setembro, às 13h45 (de Brasília). O Olympique de Marselha, por sua vez, pega o Ajax, no mesmo dia, mas às 16h (de Brasília), no Vélodrome.

Situação na Tabela

Tanto o Real Madrid quanto o Olympique de Marselha disputaram seu primeiro jogo na atual edição da Champions League. Ambos os times disputarão oito partidas na fase de liga antes de haver a definição de quem avançará diretamente às oitavas de final e quem participará dos playoffs.

Resumo do jogo

REAL MADRID 2 X 1 OLYMPIQUE DE MARSELHA

Competição: Champions League



Local: estádio Santiago Bernabéu, em Madri (Espanha)



Data: 16 de setembro de 2025 (terça-feira)



Horário: 16h (de Brasília)

Cartões Amarelos: Militão, Tchouameni (Real Madrid); Pavard, Medina (Olympique de Marselha)



Cartões vermelhos: Carvajal (Real Madrid)

Arbitragem

Árbitro: Irfan Peljto (Bósnia e Hezergovina) Assistentes: Senad Ibrisimbegovic e Davor Bljo (ambos da Bósnia e Hezergovina) VAR: Dennis Higler (Holanda)



Gols



Olympique de Marseille



Weah, aos 22 do 1ºT

Real Madrid



Mbappé, aos 28 do 1ºT e aos 35 do 2ºT (ambos de pênalti)

REAL MADRID



Courtois; Alexander-Arnold (Carvajal), Militão, Huijsen e Álvaro Carreras; Tchouameni, Valverde e Arda Guler (Asencio); Rodrygo (Vinícius Júnior), Mastantuono (Brahim Díaz) e Mbappé.



Técnico: Xabi Alonso.

OLYMPIQUE DE MARSELHA

Rulli; Balerdi, Medina, Pavard (Egan-Riley) e Emerson (Murillo); Hojberg, O'Riley (Igor Paixão) e Kondogbia (Vermereen); Greenwood, Weah (Gouiri) e Aubameyang.



Técnico: Roberto De Zerbi.

O jogo

Logo nos primeiros minutos o Real Madrid sofreu um duro barque. Trent Alexander-Arnold sentiu um incômodo muscular e teve de dar lugar a Carvajal. O Olympique de Marselha, que não tinha nada a ver com isso, aproveitou a baixa e abriu o placar aos 22 minutos, surpreendendo o Santiago Bernabéu. Arda Guller cochilou no meio-campo e foi desarmado por Mason Greenwood, que conduziu em velocidade até a entrada da área e serviu Timothy Weah, que bateu firme para vencer Courtois e estufar as redes.

Só que os franceses mal tiveram tempo de comemorar o gol. Seis minutos depois, Rodrygo fez boa jogada individual, foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Mbappé foi para a cobrança e não desperdiçou, batendo forte, no cantinho, sem chances para o goleiro do Olympique de Marselha.

No segundo tempo, o técnico Xabi Alonso decidiu promover algumas substituições, acionando Vinícius Júnior na vaga de Rodrygo e Brahim Díaz no lugar de Franco Mastantuono. Mas, poucos minutos depois, Carvajal acabou comprometendo o Real Madrid ao dar uma cabeçada no goleiro Rulli e ser expulso pelo árbitro.

Fato é que mesmo com um homem a menos em campo na reta final de partida, o Real Madrid conseguiu virar o jogo. Vinícius Júnior recebeu dentro da área após rápida troca de passes e, ao finalizar, foi travado pelo zagueiro, que tocou com o braço na bola. O árbitro prontamente assinalou pênalti, Mbappé foi para a cobrança mais uma vez e novamente não desperdiçou, garantindo a suada vitória de virada aos donos da casa na estreia pela Liga dos Campeões.