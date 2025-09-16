Mbappé brilha, e Real vence Olympique de Marselha na estreia da Champions

O Real Madrid venceu o Olympique de Marselha nesta terça-feira por 2 a 1, em confronto pela primeira rodada da Champions League. O confronto aconteceu no Santiago Bernabéu, na Espanha.

Os gols do jogo foram marcados por Mbappé (duas vezes), pelo Real, e Weah, pelo Olympique. Com o resultado, a equipe espanhola conquistou seus primeiros três pontos na competição, enquanto os franceses se mantiveram sem pontuar.

Rodrygo e Vinicius Júnior não marcaram gols, mas "deram" os pênaltis para Mbappé. No primeiro, o camisa 11, que começou entre os titulares pela ponta-esquerda, foi derrubado por marcador e o árbitro deu o pênalti. No segundo, o camisa 7, que substituiu o compatriota na segunda etapa, tentou um drible dentro da área e a bola bateu na mão do zagueiro Medina.

As equipes voltam a campo nesta semana: o Real Madrid recebe o Espanyol pelo Campeonato Espanhol no sábado, às 11h15 (de Brasília), enquanto o Olympique de Marselha enfrenta o PSG no domingo, às 15h45.

Goleiro brilha, mas não o suficiente

Rulli brilhou durante o confronto, mas foi furado nas penalidades de Mbappé. O goleiro agarrou 13 finalizações do Real Madrid.

Além da bela atuação, o argentino causou a expulsão de Carvajal. Os dois discutiram antes de escanteio para a equipe espanhola, e o lateral acertou uma cabeçada no rival.

Gols e destaques

Mbappé quase abriu o placar de bicicleta. Após recuo errado de defensor do elenco francês, o camisa 10 fez bela finalização, mas saiu pela esquerda do gol de Rulli.

Rodrygo arriscou, e Rulli fez a defesa. O brasileiro criou espaço pelo lado esquerdo e chutou forte e cruzado, mas o goleiro conseguiu espalmar.

O camisa 10 passou perto de novo. A equipe do Real Madrid fez bela jogada em grupo e Rodrygo deixou a bola com Mbappé, que cortou a marcação e finalizou, mas Rulli evitou o gol com o antebraço direito.

Weah colocou o Marselha na frente! Greenwood recuperou a jogada pelos visitantes no meio de campo, encontrou o camisa 22 livre pela direita e o francês finalizou forte, sem chances para Courtois, aos 22 minutos do primeiro tempo.

Mbappé empatou o jogo de pênalti! Aos 28 minutos, o francês bateu no lado direito de Rulli e converteu pelo Real. A penalidade foi marcada após Rodrygo ter sido derrubado dentro da grande área, e o árbitro deu o pênalti sem precisar de revisão.

Mastantuono ficou perto de golaço. O argentino recebeu passe na entrada da grande área e fez bela jogada driblando três marcadores, um deles com um "drible da vaca", mas acabou parando na defesa de Rulli.

Tchouaméni chutou forte para bela defesa de Rulli. O volante aproveitou de fora da área e soltou um míssil, mas o goleiro argentino espalmou.

Real ficou perto da virada. Mbappé abriu espaço pela ala esquerda e finalizou na direção do gol, a bola desviou na marcação e encobriu o goleiro, mas bateu no travessão.

Carvajal foi expulso na reta final. O lateral, que entrou no lugar de Alexander-Arnold no início da partida, deu uma cabeçada no goleiro Rulli durante discussão. Após revisão do VAR, o juiz optou por dar cartão vermelho ao espanhol.

Com Mbappé de novo, a virada do Real! Após Medina acertar a mão na bola em lance de Vini Júnior, o camisa 10 finalizou no canto direito de Rulli e balançou as redes novamente, aos 36 minutos do segundo tempo.

Ficha técnica

Real Madrid 2 x 1 Olympique de Marselha

Competição: 1ª rodada da Champions League

Local: Santiago Bernabéu - Madri, Espanha

Data e hora: 16 de setembro de 2025, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Irfan Peljto

Assistentes: Senad Ibrisimbegovic e Davor Beljo

VAR: Dennis Higler

Gols: Timothy Weah, aos 22'/1ºT, Mbappé, aos 28'/1ºT, Mbappé, aos 36'/2ºT

Amarelos: Tchouaméni, Éder Militão, Carreras (Real Madrid); Pavard, Medina (Olympique de Marselha)

Vermelho: Carvajal (Real Madrid)

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold (Carvajal), Éder Militão, Huijsen e Carreras; Valverde, Tchouaméni e Arda Guler (Raúl Acensio)); Mastantuono (Brahim Díaz), Rodrygo (Vinicius Júnior) e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso

Olympique de Marselha: Rulli; Pavard, Balerdi, Medina e Emerson Palmieri (Murillo); Kondogbia (Vermeeren), Hojbjerg e O'Riley (Igor Paixão); Greenwood, Timothy Weah (Gouiri) e Aubameyang. Técnico: Roberto De Zerbi