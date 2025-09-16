Racing vence Vélez fora de casa e abre vantagem nas quartas da Libertadores

As quartas de final da Copa Libertadores tiveram o pontapé inicial dado na noite desta terça-feira. Fora de casa, jogando no Estádio José Amalfitani, o Racing venceu o Vélez por 1 a 0, com gol de Adrian Martínez, e deu o primeiro passo rumo às semifinais do principal torneio da América do Sul.

Mandante do duelo, o Vélez Sarsfield teve um jogador expulso no primeiro tempo, ao receber o segundo cartão amarelo, caso de Lisandro Magallan. Além disso, na etapa final, a equipe chegou a balançar as redes com tento de Aarón Quirós, mas foi anulado.

Situação do confronto

O resultado deixa o Racing na dependência de apenas um empate para garantir a vaga às semifinais. Já o Vélez Sarsfield terá de vencer a partida para levar a decisão para os pênaltis (um gol) ou, por dois ou mais gols, para alcançar a vaga no tempo normal. Quem avançar, enfrenta o vencedor do duelo entre Flamengio e Estudiantes na semifinal.

? Resumo do jogo

VÉLEZ SARSFIELD 0 x 1 RACING

? Competição: Quartas de final da Copa Libertadores da América



?? Local: Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires (Argentina)



? Data: 16 de setembro de 2025 (terça-feira)



? Horário: 19h (de Brasília)

Gols

? Adrian Martínez, aos 8? do 2ºT (Racing)

Como foi o jogo?

Racing e Vélez Sarsfield tiveram dificuldade em criar chances claras no primeiro tempo, com Michael Santos sendo o principal destaque dos mandantes, porém sem sucesso nas finalizações. A partida também teve atritos entre jogadores, resultando na expulsão do zagueiro Magallán aos 43 minutos, deixando o Vélez em desvantagem numérica antes do intervalo.

O gol da vitória saiu aos 7 minutos do segundo tempo, em uma jogada pelo lado esquerdo do ataque do Racing. Solari avançou em velocidade e cruzou na área, a bola passou por Mura, que tentou cortar, e sobrou para Adrián Martínez, que se antecipou à marcação, finalizou de primeira e venceu o goleiro Marchiori.

Após isso, a arbitragem anulou um gol de Quirós, do Vélez, aos 19 minutos, após análise do VAR, mantendo a tensão e a disputa equilibrada no placar. Aos 26 minutos, a arbitragem de vídeo entrou em ação novamente. Desta vez para auxiliar o brasileiro Wilton Pereira Sampaio a retirar o cartão vemelho dado a Nardoni, do Racing.

Próximos jogos

Vélez Sarsfield



Vista o San Martín, no Estádio Ingeniero Hilario Sánchez, pela nona rodada do Clausura do Argentino, às 19h15 (de Brasília) desta sexta-feira.

Racing



Vista o Huracán, no Estádio Tomás Adolfo Ducó, pela nona rodada do Clausura do Argentino, às 19h desta sexta-feira.