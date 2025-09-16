PVC: Projeto do Fundo Cotia não foi bem recebido no São Paulo

O projeto do Fundo Cotia, que prevê vender parte dos direitos econômicos de jovens jogadores do São Paulo, dividiu opiniões no Conselho Deliberativo clube, detalha o jornalista Paulo Vinicius Coelho no De primeira, do Canal UOL.

Segundo PVC, a apresentação ocorreu fora do Conselho Deliberativo e gerou dúvidas sobre transparência, valores e riscos de perder ativos futuros do clube. O fundo, que é ligado à Galápagos, compraria 30% dos direitos dos jogadores da base por R$ 250 milhões.

Ontem teve a reunião de apresentação do projeto do Fundo Cotia. A reunião não foi no Conselho Deliberativo do São Paulo, surpreendentemente aconteceu em outra em outro lugar, na sede da Galápagos, na Avenida Rebouças, na região oeste de São Paulo. E não foi 100% bem recebido. Houve uma divisão do conselho.

Por que o fundo coloca R$ 250 milhões, se vendendo mal o São Paulo arrecada R$ 257 milhões? Esse projeto ainda tem que ir pro Conselho, ontem foi uma apresentação para conselheiros, mas ele ainda tem que ir pro Conselho Deliberativo, porque não foi apresentado nem na sede do São Paulo. E não, não foi sedutor -- não foi convincente o projeto do Fundo Cotia.

Paulo Vinicius Coelho

