Primeiro fora do Pará: Vasco lança camisa em homenagem ao Círio de Nazaré

O Vasco da Gama apresentou, nesta terça-feira, sua primeira camisa oficial em homenagem ao Círio de Nazaré. Com o lançamento, o clube se torna o primeiro de fora do Pará a integrar o movimento com o Selo do Círio.

O modelo comemorativo é branco, com detalhes em dourado que simbolizam "luz, devoção e vitória". No peito, o escudo cruzmaltino divide espaço com uma ilustração de Nossa Senhora de Nazaré.

A cantora Lexa, vascaína e com fortes raízes no Pará, foi escolhida para estrelar a campanha de divulgação. Ela trouxe ainda mais representatividade ao projeto, conectando futebol, música, tradição e devoção em uma ação que busca aproximar o Vasco da comunidade paraense.

(Fotos: Dikran Sahagian/Vasco)

"O lançamento da camisa comemorativa em homenagem ao Círio de Nazaré reforça o compromisso do Vasco da Gama em valorizar e respeitar manifestações culturais de grande relevância para o país. Ao trazer essa iniciativa para Belém, buscamos estreitar laços com a comunidade paraense e reconhecer a importância histórica e religiosa do Círio. Trata-se de um gesto que une esporte, cultura e tradição, em perfeita sintonia com os valores do clube e sua missão de promover inclusão e integração por meio do futebol", disse Carlos Amodeo, CEO do Vasco SAF.

As vendas começam nesta quarta-feira (17) pelo site oficial do Círio, com unidades reservadas para resgate pelo programa Sócio Gigante até 30 de setembro. A partir de 1º de outubro, a camisa estará disponível também nas lojas oficiais do Vasco em todo o Brasil.