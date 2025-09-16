Topo

Esporte

Primeiro fora do Pará: Vasco lança camisa em homenagem ao Círio de Nazaré

16/09/2025 22h16

O Vasco da Gama apresentou, nesta terça-feira, sua primeira camisa oficial em homenagem ao Círio de Nazaré. Com o lançamento, o clube se torna o primeiro de fora do Pará a integrar o movimento com o Selo do Círio.

O modelo comemorativo é branco, com detalhes em dourado que simbolizam "luz, devoção e vitória". No peito, o escudo cruzmaltino divide espaço com uma ilustração de Nossa Senhora de Nazaré.

A cantora Lexa, vascaína e com fortes raízes no Pará, foi escolhida para estrelar a campanha de divulgação. Ela trouxe ainda mais representatividade ao projeto, conectando futebol, música, tradição e devoção em uma ação que busca aproximar o Vasco da comunidade paraense.

(Fotos: Dikran Sahagian/Vasco)

"O lançamento da camisa comemorativa em homenagem ao Círio de Nazaré reforça o compromisso do Vasco da Gama em valorizar e respeitar manifestações culturais de grande relevância para o país. Ao trazer essa iniciativa para Belém, buscamos estreitar laços com a comunidade paraense e reconhecer a importância histórica e religiosa do Círio. Trata-se de um gesto que une esporte, cultura e tradição, em perfeita sintonia com os valores do clube e sua missão de promover inclusão e integração por meio do futebol", disse Carlos Amodeo, CEO do Vasco SAF.

As vendas começam nesta quarta-feira (17) pelo site oficial do Círio, com unidades reservadas para resgate pelo programa Sócio Gigante até 30 de setembro. A partir de 1º de outubro, a camisa estará disponível também nas lojas oficiais do Vasco em todo o Brasil.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Cuiabá proíbe atletas trans em torneios no município sob risco de multa de R$ 5 mil

Messi marca, e Inter Miami vence Seattle Sounders pela MLS

Primeiro fora do Pará: Vasco lança camisa em homenagem ao Círio de Nazaré

Com reforços, Palmeiras desembarca em Buenos Aires para pegar o River Plate

São Paulo anuncia coleção de roupa feminina exclusiva; confira

Atlético-GO é paciente e fura a retranca do Avaí para vencer de virada pela Série B

Justiça afasta organizada do Flamengo que voltou aos estádios há 2 semanas

Com um a mais, Atlético-GO vira sobre Avaí e emenda quarto jogo sem perder na Série B

João Fonseca conhece ídolo Roger Federer antes de estreia na Laver Cup: 'Finalmente'

Conmebol inicia testes com câmera corporal em árbitros nas quartas da Libertadores

Racing vence Vélez fora de casa e abre vantagem nas quartas da Libertadores