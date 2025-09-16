Topo

Esporte

Surpresa de milhões! Campeão do UFC, Chimaev recebe supercarro de presente

16/09/2025 18h07

Dizem que quem tem amigo, tem tudo. E parece que a máxima vale para o campeão peso-médio (84 kg) do UFC, Khamzat Chimaev. O astro do MMA foi surpreendido com um presente milionário vindo de seus amigos georgianos: uma Ferrari 296 GTB, avaliada em cerca de 350 mil dólares (aproximadamente R$ 2 milhões). O momento foi registrado em vídeo e publicado no Instagram por Daur Gigauri (clique aqui ou veja abaixo).

Nas imagens, o checheno aparece sorridente e visivelmente impressionado ao receber o supercarro - um dos modelos mais potentes da marca italiana, com motor V6 e mais de 800 cavalos de potência. A homenagem luxuosa veio em um dos momentos mais especiais de sua carreira, logo após conquistar o cinturão ao superar Dricus Du Plessis em uma disputa pelo título da categoria.

Próximo passo

Agora campeão, Chimaev aguarda a definição de seu primeiro desafiante na divisão até 84 kg. Entre os nomes cotados, Nassourdine Imavov surge como o favorito após a vitória sobre Caio Borralho. Outro possível candidato é Reinier de Ridder, que pode entrar na disputa caso vença de forma convincente Brendan Allen, no UFC Vancouver, marcado para o dia 18 de outubro.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Daur Gigauri (@dgigauri)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

'Rezar pelo empate': Alicia Klein analisa River x Palmeiras na Libertadores

Santos é condenado pela Fifa a pagar R$ 14 milhões a Caixinha e comissão técnica

Remo virtual estreia nos Jogos da Juventude: 'Vamos levar para todo Brasil'

Com novidades, Corinthians se reapresenta e inicia preparação para pegar o Sport

Brasileiras buscam vaga nas semis do Circuito Mundial de bodyboarding

Kaio Jorge revela dispensa da base do São Paulo: "Falaram que não tinha altura"

Santos se reapresenta e inicia preparação para clássico com o São Paulo

Depay denuncia mentiras em redes sociais e promete revelar verdades no Corinthians

Brentford vence Aston Villa nos pênaltis e vai às oitavas da Copa da Liga Inglesa

Luciano comenta poder de decisão em mata-matas pelo São Paulo: "Sou abençoado"

Alexis Duarte é registrado no BID e pode estrear pelo Santos contra o São Paulo