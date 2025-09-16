Surpresa de milhões! Campeão do UFC, Chimaev recebe supercarro de presente

Dizem que quem tem amigo, tem tudo. E parece que a máxima vale para o campeão peso-médio (84 kg) do UFC, Khamzat Chimaev. O astro do MMA foi surpreendido com um presente milionário vindo de seus amigos georgianos: uma Ferrari 296 GTB, avaliada em cerca de 350 mil dólares (aproximadamente R$ 2 milhões). O momento foi registrado em vídeo e publicado no Instagram por Daur Gigauri (clique aqui ou veja abaixo).

Nas imagens, o checheno aparece sorridente e visivelmente impressionado ao receber o supercarro - um dos modelos mais potentes da marca italiana, com motor V6 e mais de 800 cavalos de potência. A homenagem luxuosa veio em um dos momentos mais especiais de sua carreira, logo após conquistar o cinturão ao superar Dricus Du Plessis em uma disputa pelo título da categoria.

Próximo passo

Agora campeão, Chimaev aguarda a definição de seu primeiro desafiante na divisão até 84 kg. Entre os nomes cotados, Nassourdine Imavov surge como o favorito após a vitória sobre Caio Borralho. Outro possível candidato é Reinier de Ridder, que pode entrar na disputa caso vença de forma convincente Brendan Allen, no UFC Vancouver, marcado para o dia 18 de outubro.

