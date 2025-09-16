Popó revela que torcia por luta com Vitor Belfort no Spaten Fight Night 2

Escalado para enfrentar Wanderlei Silva no Spaten Fight Night 2, marcado para o dia 27 de setembro, Acelino 'Popó' Freitas revelou que sua preferência inicial para o evento era outro nome: Vitor Belfort. O tetracampeão mundial de boxe contou que torcia para encarar o ex-campeão do UFC, mas acabou substituindo o lutador carioca, retirado do card devido a uma concussão.

Em entrevista exclusiva à Ag Fight, o pugilista explicou que essa não seria a primeira vez que os dois tentaram se enfrentar. Segundo ele, um duelo entre ambos já esteve próximo de acontecer anteriormente, mas acabou sendo frustrado por exigências incomuns por parte de Belfort.

"A minha ideia era lutar com ele agora. Eu estava torcendo para que fosse ele, porque as minhas maiores lutas foram contra canhotos: (Joel) Casamayor, Daniel Attah e Artur Grigorian. Foram lutas de 12 rounds, mas eu me saí muito bem e ganhei por decisão unânime nas três lutas", explicou.

Por que a luta não aconteceu antes?

Popó garantiu que, no passado, aceitou as condições propostas, inclusive o peso de 85 kg por parte do adversário. No entanto, o obstáculo foi um acessório inusitado solicitado por Belfort: uma luva adaptada que, segundo ele, favoreceria o agarre durante a luta.

"Não aconteceu isso porque, no final de tudo, ele queria lutar com uma luva que ele inventou. Na verdade, ele não queria lutar. E as pessoas me culparam, achando que eu é que não queria lutar e que só queria enfrentar digital influencer", declarou.

Agora confirmado diante de Wanderlei, Popó segue como uma das principais atrações do evento, que aposta em nomes consagrados para atrair o grande público. Com isso, o veterano mantém viva sua presença no cenário de lutas de exibição e mostra que, mesmo fora do circuito tradicional, ainda atrai olhares e provoca discussões.

