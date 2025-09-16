Perto do fim! Gilbert Durinho indica prazo para aposentadoria do UFC

A carreira de um dos principais nomes do MMA brasileiro nos últimos tempos pode estar perto de chegar ao fim. Pelo menos é o que indicou o próprio Gilbert 'Durinho' Burns, atual 11º colocado no ranking e ex-desafiante ao cinturão meio-médio (77 kg) do UFC, mas que vive sua pior fase na carreira em termos de resultados, tendo perdido quatro lutas em sequência.

Em entrevista ao canal 'Buiten De Kooi - MMA Podcast', do 'Youtube', Durinho revelou que, apesar de ainda possuir um vínculo relativamente grande com o Ultimate, deve pendurar as luvas antes do fim do seu contrato com a organização. De acordo com o veterano, sua saúde financeira já o permitiria se aposentar - o que pode acontecer dentro de pouco tempo.

"Eu e minha esposa, estamos sendo inteligentes investindo dinheiro. Então, financeiramente nós estamos em uma situação boa. Ela ainda tem que trabalhar, mas estamos ok. Eu não preciso lutar por dinheiro. Eu luto porque eu gosto, porque eu me divirto. Eu ainda tenho quatro lutas no meu contrato (com o UFC), mas eu estou meio que no clima para talvez (fazer) mais duas", afirmou Gilbert.

Carreira de Gilbert Durinho

Após construir uma trajetória de sucesso no jiu-jitsu, Gilbert Durinho migrou para o MMA profissional em 2012, chegando ao Ultimate com um cartel ainda invicto na modalidade dois anos depois. O início de sua trajetória no evento foi no peso-leve (70 kg), mas o atleta natural de Niterói (RJ) realmente se encontrou ao subir para a divisão dos meio-médios.

Na categoria até 77 kg, Durinho engatou uma boa sequência de vitórias que o levou à disputa pelo título, contra seu ex-companheiro de equipe - e então campeão da divisão - Kamaru Usman, em fevereiro de 2021. No duelo contra o nigeriano, porém, o brasileiro acabou sendo nocauteado, perdendo a chance de conquistar seu primeiro cinturão no UFC.

Desde então, o faixa-preta de jiu-jitsu teve uma queda de performance e, consequentemente, de resultados dentro do cage. Em oito combates disputados, Durinho saiu vitorioso apenas em três deles, amargando cinco derrotas - as quatro últimas de forma consecutiva - que o fizeram perder posições importantes no ranking e se afastar de uma nova oportunidade de lutar pelo cinturão dos meio-médios.

