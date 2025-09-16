Palmeiras nunca foi eliminado para o River Plate em mata-matas de Libertadores; veja retrospecto

O Palmeiras apresenta retrospecto positivo na história da Copa Libertadores contra o River Plate, já que nunca foi eliminado pelo time argentino em confrontos de mata-mata. Em duas oportunidades distintas, separadas por mais de 20 anos, o Verdão se classificou em ambas.

O primeiro embate ocorreu em 1999, na semifinal da competição. O River até venceu a partida de ida por 1 a 0, com tento de Sergio Berti, no Estádio Monumental de Núñez. Porém, no antigo Palestra Itália, o time comandado por Luiz Felipe Scolari aplicou um convincente 3 a 0, com dois gols de Alex e um de Roque Júnior, para reverter o prejuízo e garantir vaga na final.

Posteriormente, o Verdão levantou sua primeira taça de Libertadores ao bater o Deportivo Cali, nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no placar agregado.

Mais de duas décadas depois, os caminhos de Palmeiras e River Plate voltaram a se cruzar ? desta vez, na semifinal da edição de 2020.

No jogo de ida, disputado no Estádio Libertadores de América (casa temporária do River devido a reformas no Monumental), o time brasileiro não tomou conhecimento do adversário e venceu por 3 a 0, com gols de Rony, Luiz Adriano e Matías Viña.

Na partida de volta, disputada no Allianz Parque, os argentinos até assustaram ao vencerem por 2 a 0, com gols de Robert Rojas e Rafael Borré, mas o placar agregado de 3 a 2 foi suficiente para garantir a classificação do Palmeiras, que, mais uma vez, seguiu rumo à final da competição.

A campanha foi coroada com o bicampeonato da Libertadores, desta vez contra o Santos, no Maracanã, com gol de Breno Lopes.

Confira os confrontos de mata-mata entre Palmeiras e River Plate:

River Plate 1 x 0 Palmeiras - jogo de ida da semifinal - Libertadores 1999



Palmeiras 3 x 0 River Plate - jogo de volta da semifinal - Libertadores 1999

River Plate 0 x 3 Palmeiras - jogo de ida da semifinal - Libertadores 2020



Palmeiras 0 x 2 River Plate - jogo de volta da semifinal - Libertadores 2020