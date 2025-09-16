Topo

Osmar Stabile nomeia quatro novos diretores no Corinthians

16/09/2025 17h03

O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, nomeou nesta terça-feira quatro novos diretores para o clube.

Fábio Francisco de Albuquerque Carrenho assumiu a diretoria social. Já Rafael Castilho se tornou chefe da diretoria cultural. O cargo de adjunto de futebol de base ficará com Fabrício José Parras Vicentim.

A grande novidade fica por conta da criação de uma nova diretoria, voltada à expansão, inovação e negócios. O departamento foi entregue a Herói Vicente, ex-diretor jurídico do clube durante a gestão Duilio Monteiro Alves.

Veja os novos diretores

  • Diretoria Social: Fábio Francisco de Albuquerque Carrenho;
  • Diretoria Cultural: Rafael Castilho;
  • Diretoria de Expansão, Inovação e Negócios: Herói Vicente;
  • Adjunto de Futebol de Base: Fabrício José Parras Vicentim.

Próximo jogo do Corinthians

  • Sport x Corinthians (24ª rodada do Brasileirão)
  • Data e horário: 21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília)
  • Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

