Osmar Stabile nomeia quatro novos diretores no Corinthians

O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, nomeou nesta terça-feira quatro novos diretores para o clube.

Fábio Francisco de Albuquerque Carrenho assumiu a diretoria social. Já Rafael Castilho se tornou chefe da diretoria cultural. O cargo de adjunto de futebol de base ficará com Fabrício José Parras Vicentim.

A grande novidade fica por conta da criação de uma nova diretoria, voltada à expansão, inovação e negócios. O departamento foi entregue a Herói Vicente, ex-diretor jurídico do clube durante a gestão Duilio Monteiro Alves.

