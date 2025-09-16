Onde vai passar Real Madrid x Marseille pela Champions League? Como assistir ao vivo
Real Madrid e Olympique de Marseille se enfrentam hoje, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, pela 1ª rodada da Champions League.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo SBT (TV aberta), TNT (TV por assinatura) e Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Real Madrid tenta retomar a hegemonia na Liga dos Campeões após a campanha irregular na temporada passada. A equipe merengue acabou fora das semifinais após quatro anos ao ser eliminado pelo Arsenal.
O Marseille volta a disputar o torneio após a ausência por quatro temporadas. Os franceses disputaram a Champions pela última vez em 2020/21, quando caíram ainda na fase de grupos com apenas uma vitória em seis partidas.
Real Madrid x Olympique de Marseille -- Champions League
- Data e hora: 16 de setembro, às 16h (de Brasília)
- Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP)
- Transmissão: SBT (TV aberta), TNT (TV por assinatura) e Max (streaming --de acordo com as condições da plataforma)