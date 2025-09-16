Topo

Esporte

Onde vai passar Real Madrid x Marseille pela Champions League? Como assistir ao vivo

Vini Jr. deve ser um dos titulares do Real Madrid - Dustin Satloff - FIFA/FIFA via Getty Images
Vini Jr. deve ser um dos titulares do Real Madrid Imagem: Dustin Satloff - FIFA/FIFA via Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

16/09/2025 10h30

Real Madrid e Olympique de Marseille se enfrentam hoje, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, pela 1ª rodada da Champions League.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo SBT (TV aberta), TNT (TV por assinatura) e Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Relacionadas

Mbappé comanda vitória do Real que teve Militão como melhor brasileiro

De olho na Copa, brasileiros dizem 'não' e esfriam janela da Arábia Saudita

Mbappé revela sondagens da Bundesliga: 'Muitos clubes me procuraram'

O Real Madrid tenta retomar a hegemonia na Liga dos Campeões após a campanha irregular na temporada passada. A equipe merengue acabou fora das semifinais após quatro anos ao ser eliminado pelo Arsenal.

O Marseille volta a disputar o torneio após a ausência por quatro temporadas. Os franceses disputaram a Champions pela última vez em 2020/21, quando caíram ainda na fase de grupos com apenas uma vitória em seis partidas.

Real Madrid x Olympique de Marseille -- Champions League

  • Data e hora: 16 de setembro, às 16h (de Brasília)
  • Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP)
  • Transmissão: SBT (TV aberta), TNT (TV por assinatura) e Max (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Onde vai passar Real Madrid x Marseille pela Champions League? Como assistir ao vivo

Regiclecia Cândido e Gabriele Santos ficam fora da final do salto triplo no Mundial de Atletismo

Chuva adia estreia de Bia Haddad no WTA 500 da Coreia do Sul

Após cirurgia, Jair fala em recomeço no Vasco: "Vou voltar melhor"

Astro da NBA compra mansão de Sharapova por R$ 133 milhões com 800m² e até boliche

França sofre derrota surpreendente para Finlândia no Mundial de Vôlei

Fluminense busca voltar às semis da Sul-Americana após sete anos

GP de São Paulo não vai contar com corrida sprint na Fórmula 1 em 2026; veja calendário

Brasileiros ficam fora da final dos 110m com barreiras no Mundial de Atletismo

Matheus Henrique celebra marca de 50 jogos pelo Cruzeiro

Interlagos não terá corrida sprint na Fórmula 1 em 2026; veja detalhes