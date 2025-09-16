Onde vai passar Lanús x Fluminense pela Sul-Americana? Como assistir ao vivo
Lanús e Fluminense entram em campo hoje, às 21h30 (de Brasília), no La Fortaleza, em Lanús, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.
Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Fluminense chega para as quartas de final após ter eliminado o América de Cali na fase anterior. A equipe de Renato Gaúcho venceu os dois jogos, somando 4 a 1 no agregado.
O Lanús teve mais dificuldades contra o Central Córdoba. O duelo argentino acabou empatado em 1 a 1, com uma vitória para cada lado, com o adversário do Fluminense sendo definido nas penalidades.
Lanús x Fluminense -- Copa Sul-Americana 2025
- Data e hora: 16 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
- Local: La Fortaleza, em Lanús (ARG)
- Transmissão: SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)