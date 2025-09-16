Topo

Onde vai passar Lanús x Fluminense pela Sul-Americana? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

16/09/2025 16h00

Lanús e Fluminense entram em campo hoje, às 21h30 (de Brasília), no La Fortaleza, em Lanús, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Fluminense chega para as quartas de final após ter eliminado o América de Cali na fase anterior. A equipe de Renato Gaúcho venceu os dois jogos, somando 4 a 1 no agregado.

O Lanús teve mais dificuldades contra o Central Córdoba. O duelo argentino acabou empatado em 1 a 1, com uma vitória para cada lado, com o adversário do Fluminense sendo definido nas penalidades.

Lanús x Fluminense -- Copa Sul-Americana 2025

  • Data e hora: 16 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: La Fortaleza, em Lanús (ARG)
  • Transmissão: SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

