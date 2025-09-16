O Barcelona adia retorno ao Camp Nou mais uma vez; confira detalhes

O Barcelona anunciou, nesta terça-feira, que a partida contra o Getafe, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol, será disputada no Estádio Johan Cruyff. Assim, o retorno para o Camp Nou foi adiado mais uma vez.

Essa vai ser a segunda partida seguida do Barcelona no local. No último domingo, o Estádio Olímpico de Montjuic estava ocupado por conta de um show do cantor Post Malone. Por isso, a partida contra o Valencia foi disputada no Estádio Johan Cruyff, que tem capacidade para apenas 6 mil torcedores e é usado pelos times B, feminino e categorias de base do clube catalão.

O duelo contra o Getafe acontece neste domingo, às 16 horas (de Brasília). Com dez pontos conquistados em quatro rodadas, o Barcelona é o vice-líder do Campeonato Espanhol. Por outro lado, o Getafe ocupa a 5ª posição, com nove pontos.

"O FC Barcelona agradece aos seus sócios e torcedores pela compreensão e apoio em um processo tão complexo e empolgante como o retorno ao novo Spotify Camp Nou. O clube fornecerá em breve mais detalhes sobre a organização da partida e os procedimentos de bilheteria", escreveu o Barcelona em comunicado.

Reforma do Camp Nou

O Camp Nou está fechado para reformas desde maio de 2023. Por conta de atrasos nas obras e problemas de licenciamento, o retorno do Barcelona para o local foi adiado diversas vezes. Desde então, a equipe vem mandando suas partidas no Estádio Olímpico de Montjuic.

"O Clube continua trabalhando intensamente para obter as autorizações administrativas necessárias para a abertura do Spotify Camp Nou nos próximos dias. Por esse motivo, a partida será realizada, finalmente, no Estádio Johan Cruyff", anunciou.

Agora, o Barcelona espera ter o Camp Nou disponível para a partida contra a Real Sociedad, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. O jogo está previsto para acontecer no dia 28 de setembro, domingo, às 16 horas.

Em seguida, a equipe catalã faz sua estreia em casa na Liga dos Campeões, diante do Paris Saint-Germain, no dia primeiro de outubro, quarta-feira.

