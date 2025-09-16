Topo

Esporte

Na briga pela titularidade, João Schmidt tem números de destaque contra o Atlético-MG

16/09/2025 06h00

O volante João Schmidt foi um dos destaques do Santos no empate contra o Atlético-MG neste domingo, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador de 32 anos, que está na briga pela titularidade na equipe de Vojvoda, conseguiu bons números diante do Galo. Os dados são do site Sofascore, especializado em estatísticas de futebol.

Neste domingo, João Schmidt teve 67 ações com bola, além de ter acertado 89% dos passes (51/57). Nos 82 minutos em que esteve em campo, ele também acertou três passes decisivos.

Além disso, Schmidt também criou uma grande chance para o Santos e ganhou todos os duelos pelo alto que participou. No fim, o volante foi substituído por Thaciano aos 37 minutos do segundo tempo.

Raul Baretta / Santos FC.

Briga pela titularidade

Apesar de ter estado em campo nos últimos jogos do Santos, João Schmidt não pode ser considerado titular absoluto da equipe. Nas últimas dez partidas em que atuou, o volante foi titular em seis e entrou durante o duelo quatro vezes. Em apenas dois confrontos o jogador atuou os 90 minutos.

Na temporada de 2025, João Schmidt disputou 30 jogos, com um gol marcado e duas assistências.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

De olho no São Paulo, Santos não ganha há quatro jogos no Brasileirão

Contra LDU, Rigoni pode ampliar bons números em mata-matas pelo São Paulo

Palmeiras nunca foi eliminado para o River Plate em mata-matas de Libertadores; veja retrospecto

Zagueira celebra primeiro título pelo Corinthians e projeta novas conquistas: "Brigar por tudo"

Topuria dobra a aposta e desafia Crawford e Canelo para eventual superluta de boxe

Último duelo entre River Plate e Palmeiras na Argentina terminou com atropelo; relembre

São Paulo busca conquistar vitória inédita contra a LDU no Equador; veja retrospecto

Hugo volta a atuar pelo Corinthians após quatro meses e ganha chance em nova função

Popó revela que torcia por luta com Vitor Belfort no Spaten Fight Night 2

Na briga pela titularidade, João Schmidt tem números de destaque contra o Atlético-MG

Fenômeno do atletismo confirma favoritismo e pulveriza marcas na base