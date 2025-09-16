Na briga pela titularidade, João Schmidt tem números de destaque contra o Atlético-MG

O volante João Schmidt foi um dos destaques do Santos no empate contra o Atlético-MG neste domingo, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador de 32 anos, que está na briga pela titularidade na equipe de Vojvoda, conseguiu bons números diante do Galo. Os dados são do site Sofascore, especializado em estatísticas de futebol.

Neste domingo, João Schmidt teve 67 ações com bola, além de ter acertado 89% dos passes (51/57). Nos 82 minutos em que esteve em campo, ele também acertou três passes decisivos.

Além disso, Schmidt também criou uma grande chance para o Santos e ganhou todos os duelos pelo alto que participou. No fim, o volante foi substituído por Thaciano aos 37 minutos do segundo tempo.

Briga pela titularidade

Apesar de ter estado em campo nos últimos jogos do Santos, João Schmidt não pode ser considerado titular absoluto da equipe. Nas últimas dez partidas em que atuou, o volante foi titular em seis e entrou durante o duelo quatro vezes. Em apenas dois confrontos o jogador atuou os 90 minutos.

Na temporada de 2025, João Schmidt disputou 30 jogos, com um gol marcado e duas assistências.