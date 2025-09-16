Topo

Esporte

MP apura se Corinthians fez uso de imóvel de empresário ligado ao PCC

Clube diz estar "à disposição da Justiça para colaborar com as informações que forem solicitadas" - Agência Corinthians
Clube diz estar "à disposição da Justiça para colaborar com as informações que forem solicitadas" Imagem: Agência Corinthians

São Paulo

16/09/2025 20h00

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) apura se jogadores do Corinthians fizeram uso de um imóvel que pertence a José Carlos Gonçalves, mais conhecido como Alemão, empresário ligado ao PCC.

O questionamento veio à tona após a promotoria colher os depoimentos de membros do clube na esteira da investigação sobre o uso indevido de cartões corporativos. A informação foi divulgada primeiramente pelo GE e confirmada pelo Estadão.

Relacionadas

'Nomes importantes da Europa mostraram interesse em vir pro Fla', diz Boto

Corinthians: Em nova função, Hugo volta a atuar após quatro meses

O imóvel teria sido alugado para o uso, em diferentes momentos, dos jogadores Fausto Vera, hoje no Atlético-MG, Rodrigo Garro e Talles Magno. A promotoria investiga se o trio morou de fato no local e se o Corinthians atuou como intermediário.

Não há qualquer suspeita de crime em relação aos atletas, mas o promotor Cássio Roberto Conserino pediu que eles se manifestem como testemunhas.

O Corinthians diz estar "à disposição da Justiça para colaborar com as informações que forem solicitadas". Nesta terça, inclusive, informou que entregou os documentos solicitados pelo MP relativos aos cartões de crédito e relatórios de despesas dos mandatos de Augusto Melo, Duílio Monteiro Alves e Andrés Sanchez.

Dono do imóvel que despertou a atenção das autoridades, José Carlos Gonçalves, o Alemão, foi investigado pela Polícia Federal durante a Operação Rei do Crime, em 2020, sob a suspeita de lavar dinheiro do PCC. Ele também é citado na Operação Carbono Oculto, deflagrada em agosto de 2025, que investiga a atuação da organização criminosa no setor de combustíveis.

Nos autos da investigação conjunta do Ministério Público, Policia Federal e Receitas Estadual e Federal, o empresário é apresentado como 'financiador' do narcotraficante Wagner 'Cabelo Duro', morto em 2018.

Além disso, teria conexões com Antônio Vinícius Gritzbach, delator do PCC assassinado no dia 8 de novembro de 2024 no aeroporto de Guarulhos, a mando de criminosos da facção.

Gritzbach também teve seu nome indiretamente ligado ao Corinthians. Em sua delação, ele apontou a UJ Football Talent, agência de assessoria esportiva, como parte do braço do PCC no mundo do futebol. A empresa, que nega essa relação, foi o destino final de R$ 1.074.150,00 desviados do contrato entre o clube paulista e a Vai de Bet, após o valor passar por uma série de empresas laranjas.

A investigação do Ministério Público sobre gastos indevidos no Corinthians após reportagem do GE indiciar movimentações suspeitas na gestão de Duílio Monteiro Alves. Apenas na última semana de outubro de 2023, o Corinthians gastou R$ 32,5 mil em uma empresa de alimentos (Oliveira Minimercado Ltda) cujo endereço não consta "qualquer comércio ou resquício de comércio". O promotor Cassio Roberto Conserino destaca que foi até o local e constatou in loco que, de fato, naquele endereço "não consta ou constou comércio algum".

Tudo começou com faturas do cartão corporativo do clube vazadas nas redes sociais. Antes do caso de Duílio vir à tona, Andrés Sanchez admitiu ter feito uso indevido, mas por engano, ao confundir seu cartão pessoal com o do clube durante uma viagem de Réveillon entre o final de 2020 e o início de 2021. O gasto foi de R$ 9.416 e ele restituiu o clube com juros após o episódio ganhar publicidade.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Favoritismo para Flamengo é exagerado: Mattos analisa duelo com Estudiantes

Xabi Alonso destaca liderança de Vini Jr. e minimiza banco: 'Não deve se sentir ofendido'

Varela evolui em recuperação, e Flamengo terá retornos para enfrentar o Estudiantes

'Mais sorte que juízo': Comentaristas analisam vitória do Real na Champions

Lautaro Díaz valoriza estreia pelo Santos e projeta clássico contra o São Paulo

Botafogo x Mirassol pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Liverpool x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

Bolívar x Atlético-MG pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

River Plate x Palmeiras pela Libertadores: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Bayern de Munique x Chelsea: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

MP apura se Corinthians fez uso de imóvel de empresário ligado ao PCC