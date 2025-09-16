Topo

Esporte

Montreal, Zandvoort e Cingapura sediarão corrida sprint de F1; São Paulo deixa lista de sprint

16/09/2025 10h54

Por Alan Baldwin

LONDRES (Reuters) - Os Grandes Prêmios do Canadá, da Holanda e de Cingapura se tornarão finais de semana de corrida sprint da Fórmula 1 pela primeira vez na próxima temporada, em uma lista de seis sedes anunciada pela categoria nesta terça-feira.

Os três locais se juntam a Xangai, Miami e Silverstone para um formato que prevê uma corrida de 100 km no sábado, com pontos aos oito primeiros colocados, antes da realização do GP principal no domingo.

Xangai e Miami serão anfitriões de sprint pelo terceiro ano consecutivo, enquanto o Grande Prêmio da Inglaterra em Silverstone sediou uma sprint pela última vez em 2021, a temporada em que as corridas sprints foram introduzidas.

O circuito brasileiro de Interlagos, em São Paulo, que tem sido um fim de semana de sprint desde 2021, volta ao formato tradicional, o mesmo ocorrendo com os outros locais sprints deste ano na Bélgica, no Grande Prêmio dos EUA em Austin e no Catar.

O local do Grande Prêmio da Holanda, Zandvoort, uma corrida em casa para o tetracampeão mundial da Red Bull Max Verstappen, deve sair do calendário após o próximo ano e o elemento sprint já havia sido anunciado.

A inclusão de Cingapura é uma surpresa, já que a corrida noturna oferece poucas oportunidades de ultrapassagem nas ruas da cidade.

"F1 Sprint continua a crescer em impacto positivo e popularidade desde que foi introduzida em 2021", disse o chefe executivo da Fórmula 1, Stefano Domenicali, em um comunicado.

"Com quatro sessões competitivas em vez de duas durante um fim de semana de Grande Prêmio convencional, os eventos F1 Sprint oferecem mais ação a cada dia para nossos torcedores, parceiros de transmissão e para os promotores -- aumentando o comparecimento e a audiência."

"A temporada de 2026 dará início a uma nova era de regulamentos, portanto, ter três novos locais de sprint só aumentará o drama na pista", completou.

A Fórmula 1 afirmou que a audiência televisiva dos finais de semana de sprint, que incluem a qualificação na sexta-feira em vez de uma segunda sessão de treinos, em 2024 foi, em média, 10% maior do que a dos finais de semana sem a corrida de sábado.

O calendário de 24 etapas da F1 para 2026 foi publicado em junho.

