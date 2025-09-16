Messi marca, e Inter Miami vence Seattle Sounders pela MLS
Nesta terça-feira, pela MLS, o Inter Miami recebeu o Seattle Sounders no Lockhart Stadium, na Flórida, e venceu por 3 a 1. Os gols dos mandantes foram marcados por Lionel Messi, Jordi Alba e Ian Fray, enquanto Obed Vargas anotou o único dos visitantes.
Com o resultado positivo, a equipe comandada por Javier Mascherano emendou o sexto jogo invicto dentro de casa na competição (cinco vitórias e um empate) e alcançou 49 pontos, agora na quinta colocação da Conferência Leste. O Seattle Sounders, por sua vez, seguiu em quarto na Conferência Oeste, com os mesmos 45 conquistados.
Resumo do jogo
?INTER MIAMI 3 x 1 SEATTLE SOUNDERS ?
? Competição: Major League Soccer (MLS)
?? Local: Lockhart Stadium, na Flórida
? Data: 16 de setembro de 2025 (terça-feira)
? Horário: 20h30 (de Brasília)
Gols
- ? Jordi Alba, aos 11? do 1ºT (Inter Miami)
- ? Lionel Messi, aos 40? do 1ºT (Inter Miami)
- ? Ian Fray, aos 6? do 2ºT (Inter Miami)
- ?Obed Vargas, aos 23? do 2ºT (Seattle Sounders)
O jogo
O placar foi aberto aos 11 minutos da etapa inicial. O experiente Jordi Alba recebeu do craque Lionel Messi e finalizou de canhota. A bola ainda desviou no goleiro Stefan Frei antes de entrar.
Aos 40, foi a vez de Messi marcar. Desta vez com passe de Jordi Alba, o camisa 10 teve apenas o trabalho para empurrar para as redes.
Aos seis da etapa final, Ian Fray desviou o escanteio cobrado por De Paul e venceu o arqueiro.
O Seattle Sounders ainda descontou aos 23 minutos, com Obed Vargas. Após assistência de Jordan Morris, o jogador não perdoou.
Próximos jogos
Inter Miami
- Enfrenta o DC United, no Lockhart Stadium, pela MLS
Seattle Sounders
- Joga contra o Austin, no Q2 Stadium, pela MLS