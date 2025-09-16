'Memphis não está confiando no trabalho do Corinthians', diz Lavieri

O atacante Memphis Depay demonstra falta de confiança na gestão do Corinthians, avalia Danilo Lavieri no UOL News Esporte, do Canal UOL.

O comentarista analisou a reclamação de Memphis por ter sido escalado no segundo jogo contra o Athletico-PR na Copa do Brasil, na volta da Data Fifa, do qual foi substituído com um edema muscular na coxa. O holandês vinha de 163 minutos em campo pela Holanda e não gostou do planejamento corintiano.

A impressão que passa é que o Memphis não está confiando no trabalho que é feito hoje no Corinthians. Quando ele se machuca, isso é claro. Danilo Lavieri

Lavieri ressalta que Memphis tem perfil profissional e cobra o básico: salário em dia e planejamento. Para ele, o padrão a que está acostumado o holandês contrasta com a rotina do Corinthians.

O Memphis é um jogador que a gente pode falar que é extremamente profissional. Ele exige o salário em dia e isso é o normal que deveria ser feito. Danilo Lavieri

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.