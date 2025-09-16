Memphis, do Corinthians, faz post enigmático e desabafa: "Muitas mentiras foram espalhadas"

Nesta terça-feira, o atacante Memphis Depay, do Corinthians, se manifestou através de sua conta oficial no X (antigo Twitter) sobre os recentes rumores envolvendo seu nome. Em um post enigmático, sem detalhar nomes, o holandês reclamou de "mentiras" que teriam sido espalhadas e prometeu rebater "em breve".

O camisa 10 disse ter sido envolvido em "questões políticas", mas afirma ser "protegido por um poder superior" e garante que falar sobre assuntos que teriam ficado em aberto.

Recentemente, houve rumores de que o jogador estava insatisfeito com algumas decisões da comissão técnica de Dorival Júnior. Além disso, os valores pagos pelo atleta como alugel em São Paulo também foram alvos de debate.

Veja abaixo, na íntegra, o texto de Memphis:

"Muitas mentiras foram espalhadas e as campanhas contra meu nome continuam.



Tudo para quê?



Tentando colocar as pessoas contra mim?



Tentando criar atrito entre os apoiadores e eu?



Tentando criar uma imagem ruim?



Vou contar isso a vocês.



Chegará o momento em que falarei sobre algumas coisas e esse momento será muito em breve.



Estou falando diretamente com as pessoas que me envolveram em questões políticas e com as pessoas que trabalham para veículos de comunicação que não conseguem manter meu nome longe de suas bocas cheias de mentiras!



Cheguei até aqui na vida porque defendo o que é certo.



Estou protegido por um poder superior.



Eu já vi esse filme várias vezes, desde que decidi não ser um atleta escravo e ficar com 3 dedos de altura no trabalho, eles tentam me ferrar, mas Deus estendeu a mão sobre minha cabeça.



Continuem brincando comigo, mas o carma é real e vai atingir todos.



Tome cuidado"

A lot of lies has been spread and the campaigns against my name continues..

All for what?

Trying to turn people against me?

Trying to create friction between supporters and me?

Trying to create a bad image?

I will tell yall this.

There will be a time that I will speak on some... ? Memphis Depay (@Memphis) September 16, 2025

Números de Memphis

A passagem de Memphis Depay pelo Corinthians é marcada por uma série de polêmicas, como por exemplo a vez em que ele faltou a um treino por pendências que não havia sido quitadas pela diretoria.

Dentro de campo, no entanto, os números são bons. Em 52 partidas, o atacante marcou 15 gols e distribuiu 14 assistências.

No momento, o holandês se recupera de um edema na posterior da coxa direita e é dúvida para o próximo jogo da equipe alvinegra, contra o Sport.

Próximo jogo do Corinthians

Sport x Corinthians (24ª rodada do Brasileirão)

(24ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília)

21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília) Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Situação na tabela