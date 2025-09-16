Topo

Esporte

Matheus Henrique celebra marca de 50 jogos pelo Cruzeiro

16/09/2025 09h10

O volante Matheus Henrique comemorou um marco especial na carreira após a vitória do Cruzeiro sobre o Bahia, pelo Brasileirão 2025. O jogador completou 50 partidas com a camisa celeste e destacou a importância do momento.

"Um dia especial, vitória importante e 50 vezes representando essa camiseta gigante! Que possamos viver cada vez mais momentos como esse, é um orgulho fazer parte de sua história, Cruzeiro", publicou o atleta nas redes sociais.

Balanço de 2025

Aos 23 jogos na temporada, Matheus Henrique soma um gol marcado em 2025 pelo Cruzeiro, consolidando-se como peça importante no elenco. Revelado pelo Grêmio, o meio-campista chegou ao time mineiro no ano passado, após passagem pelo Sassuolo, da Itália.

Com o triunfo, o Cruzeiro manteve-se firme na disputa do Campeonato Brasileiro, ocupando a vice-liderança, três pontos atrás do Flamengo.

