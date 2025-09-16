'Mais sorte que juízo': Comentaristas analisam vitória do Real na Champions

Alicia Klein avaliou que o Real Madrid venceu o Olympique de Marselha com sorte, decisões polêmicas da arbitragem e desempenho abaixo do esperado.

A vitória sobre os franceses por 2 a 1 foi na estreia da primeira fase da Liga dos Campeões da Europa. Timothy Weah abriu o placar para o time de Marselha, e Mbappé virou a partida para os madridistas.

Alicia: Mais sorte que juízo

É o famoso deu mais sorte que juízo. Pesou ali a camisa. Tem aqueles momentos, aquelas coisas que só acontecem com o Real Madrid. A marcação desse pênalti, no meu entendimento, poderia ir para qualquer lado.

O Real arrancou essa vitória como eu disse com mais sorte do que juízo porque não fez uma boa partida. O Olympique de Marselha ainda teve algumas chances ali depois de tentar buscar esse empate mas o Real não fez um bom jogo.

Alicia Klein

Rosa: Bom começo de Xabi Alonso

O começo de trabalho do Xabi Alonso, ele lidera o Campeonato Espanhol com 100% de aproveitamento, e agora estreia bem com os três pontos. E ele está rodando o elenco, conseguindo ali já um refresco do trabalho. É um treinador muito competente, que fez um trabalho muito bom no Bayer Leverkusen.

Luis Rosa

