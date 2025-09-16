Lutador revela que foi atropelado por carro na véspera de luta no Noche UFC

O último final de semana não foi dos melhores para Jared Gordon. Além da derrota, por nocaute técnico, para Rafa Garcia, no card principal do Noche UFC, no sábado (13), o lutador americano ainda sofreu um acidente de trânsito na véspera do evento sediado em San Antonio (EUA).

A revelação foi feita pelo próprio atleta, através de uma publicação feita no seu perfil oficial no 'X' (veja abaixo ou clique aqui). De acordo com Gordon, ele teria sido atropelado por um carro na rua, pouco depois de cumprir com sua obrigação na pesagem oficial do Noche UFC. Apesar de não ter levado perigo à sua vida, o acidente afetou o ligamento colateral medial do seu joelho, o que, segundo o lutador, influenciou no seu desempenho no octógono.

"Esta última semana de luta foi estranha. Duas horas depois da pesagem, eu estava parado na rua enquanto um carro estava dando ré atrás de mim, e estava olhando para o outro lado da rua. O motoristo estava olhando para o outro lado, enquanto alguém o ajudava a dar ré, gesticulando, a parte dianteira do carro começou a virar e a roda direita passou por cima do meu pé direito enquanto o para-choque começou a virar e virou meu joelho para dentro, torcendo meu LCM. Eu pensei em sair (da luta), mas decidi não fazer isso. Foi a decisão errada? Talvez. Depois de um bom camp, eu não queria sair. As coisas são como são. Vou seguir em frente. Desculpa a todos os meus fãs pela performance", contou Gordon.

Currículo de Jared Gordon

Aos 37 anos de idade, Jared Gordon possui um cartel de 21 vitórias, oito derrotas e um 'no contest' (sem resultado). Pelo UFC, onde atua desde 2017, o peso-leve (70 kg) - que já fez parte do ranking da categoria no passado e é ex-campeão do 'Cage Fury FC' - soma nove triunfos, sete reveses e um no contest.

This past fight week was weird. Two hours after weigh ins I was standing in the street while a car was backing out behind me, I was looking down the street away from the car. The driver was looking the other way as someone is helping him back out, waving him on, the front end of...

- Jared Gordon (@JFlashGordonMMA) September 15, 2025



Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok