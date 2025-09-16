Luiz Gustavo é liberado pelo departamento médico e vira reforço para o meio-campo do São Paulo

O técnico argentino Hernán Crespo ganhou uma boa notícia nesta terça-feira. O volante Luiz Gustavo se recuperou de um tromboembolismo pulmonar e está liberado para reforçar o São Paulo no restante da temporada.

Em seu site oficial, o clube informou que o jogador passou por uma consulta com um médico especialista nesta segunda-feira. Após ser examinado, o jogador recebeu liberação sem qualquer tipo de restrição.

A partir de sábado, quando termina o processo de retirada da medicação anticoagulante que vinha recebendo desde abril, ele poderá retomar as atividades.

Ainda segundo o site do clube, o camisa 16 vinha cumprindo um protocolo específico de recuperação, onde podia trabalhar com o restante do elenco nas atividades com bola, mas com restrição de impacto.

O problema do atleta são-paulino teve início no dia 5 de abril, antes da viagem a Belo Horizonte, para o duelo com o Atlético-MG. Ao se queixar de dores na região torácica, ele passou por exames de imagem que detectaram o tromboelismo pulmonar.

Acompanhado por um especialista e seguindo protocolo específico, Luiz Gustavo ficou sem realizar atividades físicas até o dia 17 de junho, quando iniciou o recondicionamento físico.