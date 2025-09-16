Topo

Esporte

Luiz Gustavo é liberado pelo departamento médico e vira reforço para o meio-campo do São Paulo

São Paulo

16/09/2025 16h15

O técnico argentino Hernán Crespo ganhou uma boa notícia nesta terça-feira. O volante Luiz Gustavo se recuperou de um tromboembolismo pulmonar e está liberado para reforçar o São Paulo no restante da temporada.

Em seu site oficial, o clube informou que o jogador passou por uma consulta com um médico especialista nesta segunda-feira. Após ser examinado, o jogador recebeu liberação sem qualquer tipo de restrição.

A partir de sábado, quando termina o processo de retirada da medicação anticoagulante que vinha recebendo desde abril, ele poderá retomar as atividades.

Ainda segundo o site do clube, o camisa 16 vinha cumprindo um protocolo específico de recuperação, onde podia trabalhar com o restante do elenco nas atividades com bola, mas com restrição de impacto.

O problema do atleta são-paulino teve início no dia 5 de abril, antes da viagem a Belo Horizonte, para o duelo com o Atlético-MG. Ao se queixar de dores na região torácica, ele passou por exames de imagem que detectaram o tromboelismo pulmonar.

Acompanhado por um especialista e seguindo protocolo específico, Luiz Gustavo ficou sem realizar atividades físicas até o dia 17 de junho, quando iniciou o recondicionamento físico.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Em jogo de oito gols, Juventus busca empate com o Dortmund no último lance pela Champions

Mbappé faz 2 e Real Madrid vira sobre Olympique na Champions; Juventus busca empate épico

Surpresa de milhões! Campeão do UFC, Chimaev recebe supercarro de presente

Benfica toma virada e perde de time do Azerbaijão na estreia da Champions

Mbappé brilha, e Real vence Olympique de Marselha na estreia da Champions

Real Madrid vira sobre o Marselha com dois gols de pênalti de Mbappé em estreia na Champions

Tottenham bate Villarreal com falha feia de goleiro brasileiro na Champions

Líder, Palmeiras bate Internacional e emenda 4ª vitória seguida no Brasileiro sub-17

Rodrygo ganha espaço com Xabi Alonso e indica disputa com Vinícius Júnior no Real Madrid

Como Palmeiras deve encarar River Plate? Comentaristas opinam

Osmar Stabile nomeia quatro novos diretores no Corinthians