Luiz Gustavo é liberado e voltará a treinar sem restrições no São Paulo após duelo com a LDU

Luiz Gustavo está muito próximo de reforçar o São Paulo para a reta final da temporada. O volante, que se recupera de um tromboembolismo pulmonar, foi liberado pelos médicos para voltar a treinar sem restrições a partir do próximo sábado.

O experiente jogador vem recebendo medicação anticoagulante desde abril, quando descobriu o problema, e o tratamento acabará no fim da semana. Assim, Luiz Gustavo já não terá mais qualquer limitação em relação ao dia a dia de trabalho no CT da Barra Funda.

O volante vinha cumprindo um protocolo específico de recuperação e até estava trabalhando com bola ao lado dos companheiros, mas não participava de atividades com possibilidade de impacto.

O último jogo de Luiz Gustavo foi no dia 2 de abril, contra o Talleres, em Córdoba, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Neste ano, aliás, o volante só atuou em duas partidas. A outra foi contra o Sport, pelo Brasileirão.

Relembre o caso de Luiz Gustavo

No dia 5 de abril, às vésperas da viagem para Belo Horizonte, onde o São Paulo iria enfrentar o Atlético-MG, pelo Brasileirão, Luiz Gustavo reclamou de dores na região toráxica. O jogador foi encaminhado para o Hospital Albert Einstein e, após a realização de exames, foi constatada a existência de um tromboembolismo pulmonar.

Luiz Gustavo permaneceu internado por três dias. Posteriormente, seguiu um cronograma específico de trabalho elaborado por um especialista. O jogador ficou inativo até o dia 17 de junho, quando voltou a treinar separado no CT da Barra Funda.

Pouco mais de um mês depois, Luiz Gustavo voltou a participar de alguns trabalhos com o restante do elenco, sempre evitando contato físico. Embora os profissionais do São Paulo coordenassem os treinamentos do volante, um médico especialista seguiu acompanhando todo o processo.

Já na última segunda-feira, Luiz Gustavo realizou uma angiotomografia computadorizada de tórax e testes de exercícios cardiopulmonar que atestaram sua plena recuperação, liberando-o para retomar sua rotina como jogador de futebol.